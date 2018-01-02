Фееричное выступление Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось не менее фееричным скандалом

Российская певица Алла Пугачева оказалась в центре скандала после того, как исполнила в новогоднюю ночь свою новую песню. Как выяснили журналисты «Фразы», композицию под названием «Я летала» написал Олег Влади.

Сразу после премьеры песни разразился скандал. Поэт-песенник Александр Вулых сообщил, что эта песня — плагиат, сообщают "Вести".

«Вот не хотели телезрители видеть и слышать на „Новогоднем Огоньке“ Аллу Борисовну, ан нет — решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади „Я летала“. Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню „Придуманная любовь“, написанную более пятнадцати лет назад», — отметил Вулых.

По мнению Игоря Саруханова, сходство в композиции, исполненной Примадонной в новогоднюю ночь, и его старом хите — очевидно.

«Я написал музыку к песне «Придуманная любовь. Конечно же, мне очень это неприятно, что молодой какой-то автор неизвестный взял куплет моей песни и использовал ее в своей песне. И по моему, даже не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения», — сказал музыкант, сообщает РЕН ТВ.

Саруханов не знает, как относиться к подобной наглости. «Это как называется? Воровство? Я бы не сказал, что это был хороший подарок на Новый год для меня. Я до сих пор в трансе нахожусь», — отметил он.

Напомним, что после прошлогоднего скандала, когда десятки тысяч человек подписали петицию против засилья одних и тех же лиц на экране, в том числе Пугачевой и ее друзей, руководство российского Первого канала решило кардинально поменять формат новогоднего праздничного эфира. Было объявлено сетевое голосование за тех артистов, которые, по мнению зрителей, достойны петь в телевизоре в новогоднюю ночь. Алла Пугачева в списке желаемых артистов замыкала первую десятку. После этого телепродюсеры посулили Алле Пугачевой миллионы за выступление в новогоднем концерте.

Ранее «Фраза» сообщала, что датскую певицу Эммили де Форест, занявшую на песенном конкурсе «Евровидение-2013» первое место, обвинили в заимствовании музыкальной темы у группы K-Otic, записавшей в 2002 году композицию I Surrender.