Сегодня - 02.01.2018
Архив
Видео-Новости
ТОП:

Фееричное выступление Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось не менее фееричным скандалом

Фееричное выступление Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось не менее фееричным скандалом

Российская певица Алла Пугачева оказалась в центре скандала после того, как исполнила в новогоднюю ночь свою новую песню. Как выяснили журналисты «Фразы», композицию под названием «Я летала» написал Олег Влади.

Сразу после премьеры песни разразился скандал. Поэт-песенник Александр Вулых сообщил, что эта песня — плагиат, сообщают "Вести".

«Вот не хотели телезрители видеть и слышать на „Новогоднем Огоньке“ Аллу Борисовну, ан нет — решилась-таки примадонна показаться с премьерой песни Олега Влади „Я летала“. Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой она показалась мне и моему соавтору композитору Игорю Саруханову. Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню „Придуманная любовь“, написанную более пятнадцати лет назад», — отметил Вулых.

По мнению Игоря Саруханова, сходство в композиции, исполненной Примадонной в новогоднюю ночь, и его старом хите — очевидно.

«Я написал музыку к песне «Придуманная любовь. Конечно же, мне очень это неприятно, что молодой какой-то автор неизвестный взял куплет моей песни и использовал ее в своей песне. И по моему, даже не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения», — сказал музыкант, сообщает РЕН ТВ.

Саруханов не знает, как относиться к подобной наглости. «Это как называется? Воровство? Я бы не сказал, что это был хороший подарок на Новый год для меня. Я до сих пор в трансе нахожусь», — отметил он.

Напомним, что после прошлогоднего скандала, когда десятки тысяч человек подписали петицию против засилья одних и тех же лиц на экране, в том числе Пугачевой и ее друзей, руководство российского Первого канала решило кардинально поменять формат новогоднего праздничного эфира. Было объявлено сетевое голосование за тех артистов, которые, по мнению зрителей, достойны петь в телевизоре в новогоднюю ночь. Алла Пугачева в списке желаемых артистов замыкала первую десятку. После этого телепродюсеры посулили Алле Пугачевой миллионы за выступление в новогоднем концерте.

Ранее «Фраза» сообщала, что датскую певицу Эммили де Форест, занявшую на песенном конкурсе «Евровидение-2013» первое место, обвинили в заимствовании музыкальной темы у группы K-Otic, записавшей в 2002 году композицию I Surrender.

Тэги: певица, плагиат, музыка, культура, Алла Пугачева, Эстрада

Комментарии

Колонка автора
01.01.18 10:33

Не туристический Киев. Почему это хорошо

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

02.01.18 12:47

Экономическое наследие-2017: пролог будущих катаклизмов

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

#Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на убийство юристки, засудившей убийцу своей сестры

#Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на убийство юристки, засудившей убийцу своей сестры
02.01.18 16:32
100
Последние новости
02.01.18 16:32

#Темадня: Соцсети и эксперты отреагировали на убийство юристки, засудившей убийцу своей сестры
02.01.18 16:18

Климкин прокомментировал убийство Ноздровской, а активисты узнали кое-что интересное
02.01.18 15:59

В харьковском кафе иностранцы с помощью оружия решили выяснить отношения
02.01.18 15:52

В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
02.01.18 15:32

В харьковской больнице подросток напал с ножницами на санитарку
02.01.18 15:27

По словам источника, на теле убитой правозащитницы нашли колото-резаные раны
02.01.18 14:42

Киевлянин расстрелял слишком шумных соседей
02.01.18 14:26

Фееричное выступление Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось не менее фееричным скандалом
02.01.18 14:10

Убийство Ноздровской: активисты едва не побили главу облполиции и решили тоже участвовать в расследовании
02.01.18 14:02

В Раде признали, что украинцы крепко недоедают мяса

Интервью

31.12.17 09:28

Андрей Шахов: Летний проигрыш «Динамо» от «Янг Бойза» был самым большим спортивным разочарованием в 2017 году

Автор: Дмитрий Факовский

Фото и Видео
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
В харьковской больнице подросток напал с ножницами на санитарку
В харьковской больнице подросток напал с ножницами на санитарку
Киевлянин расстрелял слишком шумных соседей
Киевлянин расстрелял слишком шумных соседей
Фееричное выступление Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось не менее фееричным скандалом
Фееричное выступление Пугачевой в новогоднюю ночь закончилось не менее фееричным скандалом
Соседи рассказали подробности того, как суицидник убил ребенка в Запорожье
Соседи рассказали подробности того, как суицидник убил ребенка в Запорожье
Из-за убийства правозащитницы уже начался митинг, а Украину пугают санкциями
Из-за убийства правозащитницы уже начался митинг, а Украину пугают санкциями
В Черном море со стрельбой был задержан сухогруз с крупной партией контрабанды
В Черном море со стрельбой был задержан сухогруз с крупной партией контрабанды
Этой ночью Луна подарила жителям Земли настоящее шоу
Этой ночью Луна подарила жителям Земли настоящее шоу
В новогоднюю ночь в Запорожье самоубийца, выпрыгнув из окна, убил ни в чем не повинного мальчика
В новогоднюю ночь в Запорожье самоубийца, выпрыгнув из окна, убил ни в чем не повинного мальчика
Празднующие Новый год возле главной елки страны доставили немало головной боли коммунальщикам
Празднующие Новый год возле главной елки страны доставили немало головной боли коммунальщикам
fraza.ua

Опрос

Нужен ли Украине третий Майдан?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов
Технический директор:
Иван Данишевский