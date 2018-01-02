В новогоднюю ночь в Запорожье самоубийца, выпрыгнув из окна, убил ни в чем не повинного мальчика

В Запорожье вечером 31 декабря мужчина выпал из окна многоэтажки прямо на маленького ребенка, стоявшего под подъездом. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате инцидента мужчина и ребенок погибли.

Как сообщает 112.ua, по предварительным данным, выпавший из окна мужчина совершил самоубийство. «Когда маленький мальчик с мамой заходили в подъезд домой, на него сверху свалился с восьмого этажа 39-летний мужчина, который, по предварительной информации, совершил самоубийство. Мужчина погиб на месте, а ребенка пытались спасти врачи, однако он умер в карете скорой помощи», — сообщает корреспондент с места событий.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ст. 115 УК «Умышленное убийство», ведется следствие.

Как сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook, примерно тогда же в Киеве на бульваре Вацлава Гавела 36-летний мужчин выпрыгнул из окна своей квартиры. Жена пыталась спасти мужа, делала ему искусственное дыхание до прибытия полиции, однако из-за травмы он скончался.

Свидетели трагедии утверждают, что мужчина "пришел домой, попрощался и выпрыгнул". А его последними словами якобы были: "Хотите праздник? Я вам устрою праздник".