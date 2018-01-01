Генсек ООН по случаю Нового года обратился к миру с сигналом тревоги

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к миру по случаю Нового года с речью о главных проблемах уходящего года, а также обозначил насущные проблемы наступающего. Как выяснили журналисты «Фразы», видео обращения опубликовано на официальном канале представительства организации в Украине на YouTube.

Генсек, в частности, подчеркнул, что «не обращается с призывом, а обращается с предупреждением — сигналом тревоги для нашего мира». «Когда я занял должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 год годом мира. К сожалению, коренным образом мир пошел в противоположном направлении. Конфликты обострились и появились новые угрозы. Глобальное беспокойство относительно ядерного оружия является самым серьезным со времен „холодной войны“», — заявил он.

Он отметил, что в мире растет неравенство, нарушаются права человека, усиливаются национализм и ксенофобия. В связи с этим Гутерриш призвал мир к единству как к единственному пути преодоления проблем.

Также он призвал лидеров стран принять «новогоднюю резолюцию», которая подразумевает преодолеть разрыв между странами и разнообразные противоречия, восстановить доверие к людям и объединить их вокруг общей цели.

«Единство — это наш путь. Наше будущее зависит от этого. Я желаю вам мира и здоровья в 2018 году», — подытожил он.

Как сообщала «Фраза», 31 декабря 2017 года государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт заявила, что в новом году может произойти худший гуманитарный кризис с 1945 года.