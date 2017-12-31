Все заложники в Харькове освобождены. Говорят, террорист хотел прославиться в соцсетях

В Харькове из помещения захваченного здания «Укрпочты» освобождены все заложники, злоумышленник задержан. Как выяснили журналисты «Фразы», к переговорам по освобождению заложников привлекли отца злоумышленника.

«Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения „Укрпочты“ в Харькове, завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены», — сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в комментарии «Украинской правде».

Он добавил, что задержание нарушителя состоялось без потерь, жертв и пострадавших во время спецоперации нет.

По информации журналистов издания, террорист рассказывал заложникам о вариантах срабатывания взрывчатки, которую он надел на себя. По его словам, во взрывчатке было «несколько тысяч веществ». В случае, если его рука устанет, чтобы держать предохранитель, он переключит его на «специальную педальку», что воспрепятствует «несанкционированному взрыву».

Видео с преступником опубликовала на своей странице в Facebook журналистка СТБ Мария Малевская.

В то же время, по данным Lenta.ru, освобожденный из плена мальчик рассказал, что злоумышленник постоянно предлагал заложникам кофе и чай, а также требовал снимать его на видео и выкладывать в Cеть. «Он все время предлагал кофе и чай там, но мало ли что он туда подсыпал», — сказал мальчик журналистам.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Князев также сообщил, что полиция привлекла к делу освобождения заложников отца преступника.

В свою очередь глава Мининфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook сообщил детали инцидента и опубликовал фото задержанного злоумышленника. «Сотрудники отделения „Укрпочты“ ... не только вели себя достойно, но даже в самые сложные минуты мы видели в системе, что начальник отделения продолжает работать, закрывать операции. Руководство „Укрпочты“ оперативно связалось с семьями тех сотрудников, которых захватили, постоянно были с ними на связи», — сообщил Омелян.

«Попросил, чтобы им объявили официальную благодарность и выплатили повышенную премию, а при необходимости, предоставили соответствующую реабилитационную помощь», — добавил чиновник.

Освобождение заложников в Харькове прокомментировал и президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook. «Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь», — написал президент, поблагодарив за работу сотрудников Нацполиции и СБУ.

Как сообщала «Фраза», 30 декабря 2017 года стало известно, что в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты». Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, «мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить».

Позже начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех сообщил, что в заложниках у террориста находятся 9 взрослых и двое детей.

Тогда же член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил детали инцидента. По его словам, человек, взявший заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове, изначально рассчитывал совершить вооруженное ограбление.