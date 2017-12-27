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Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины

Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины

Жители Львовской и Ивано-Франковской областей запечатлели в небе неопознанный летающий объект, напоминающий яркую звезду или комету. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«Имеется четыре фото с разных мест и одинаковые к ним описания: 26.12.2017, примерно в 05:00 — 05:30 утра. Сначала оно появилось, как большая звезда, постепенно увеличивалось и исчезло», — сообщает он.

По словам Зинкевича, что-то подобное видели над Львовом, на Прикарпатье, в Черновцах, Житомире, и даже в турецкой Анталии.

Жители Калуша, Ивано-Франковска, а также Тернополя утверждают, что также видели странный свет в небе ориентировочно в 5.30 утра.

Как сообщала «Фраза», осенью 2010 года одесситка Анна сделала снимок, на котором она сфотографирована на фоне Одесского оперного театра. В верхнем правом углу зафиксирован сигарообразный объект, который она приняла за НЛО. Однако впоследствии оказалось, что это птица, которая попала в объектив фотоаппарата и приняла вытянутую форму из-за времени экспозиции фотокадра.

В начале октября 2017 года в различных районах Одесской области наблюдались неопознанные светящиеся летающие объекты. Первыми о них сообщил директор национального парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, позже жто явление все больше обсуждали в социальных сетях.

В начале 2017 года таблоиды опубликовали якобы секретный доклад ЦРУ, в котором говорится, что в 1993 году НЛО превратило в камень 23 российских солдат. При этом в качестве источника информации указывается выпуск официальной газеты Верховной Рады Украины «Голос Украины» от 27 марта 1993 года, в котором, в свою очередь, якобы была сделана перепечатка материала из газеты «Тернополь вечерний».

Тэги: Украина, НЛО

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Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины
Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины
Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины
Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины
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