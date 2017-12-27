Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины

Жители Львовской и Ивано-Франковской областей запечатлели в небе неопознанный летающий объект, напоминающий яркую звезду или комету. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«Имеется четыре фото с разных мест и одинаковые к ним описания: 26.12.2017, примерно в 05:00 — 05:30 утра. Сначала оно появилось, как большая звезда, постепенно увеличивалось и исчезло», — сообщает он.

По словам Зинкевича, что-то подобное видели над Львовом, на Прикарпатье, в Черновцах, Житомире, и даже в турецкой Анталии.

Жители Калуша, Ивано-Франковска, а также Тернополя утверждают, что также видели странный свет в небе ориентировочно в 5.30 утра.

Как сообщала «Фраза», осенью 2010 года одесситка Анна сделала снимок, на котором она сфотографирована на фоне Одесского оперного театра. В верхнем правом углу зафиксирован сигарообразный объект, который она приняла за НЛО. Однако впоследствии оказалось, что это птица, которая попала в объектив фотоаппарата и приняла вытянутую форму из-за времени экспозиции фотокадра.

В начале октября 2017 года в различных районах Одесской области наблюдались неопознанные светящиеся летающие объекты. Первыми о них сообщил директор национального парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, позже жто явление все больше обсуждали в социальных сетях.

В начале 2017 года таблоиды опубликовали якобы секретный доклад ЦРУ, в котором говорится, что в 1993 году НЛО превратило в камень 23 российских солдат. При этом в качестве источника информации указывается выпуск официальной газеты Верховной Рады Украины «Голос Украины» от 27 марта 1993 года, в котором, в свою очередь, якобы была сделана перепечатка материала из газеты «Тернополь вечерний».