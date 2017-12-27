В Сети появилось видео, как подозреваемые в убийстве главы «Укрспирта» минировали автомобиль

В Сети появилось оперативное видео на котором видно, как работала банда, членов которой подозревают в убийстве директора «Укрспирта» Виктора Панкова. Как выяснили журналисты «Фразы», видео опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины.

Глава полиции Сергей Князев сообщил, что пятеро задержанных причастны к многим другим нападениям на людей в Киеве, нападали в основном на предпринимателей. В частности они заминировали авто бизнесмена и привели устройство в действие, когда тот был возле школы. Мужчина чудом выжил.



Полиция публикует видео, как злоумышленники сначала закладывают взрывчатку под днище автомобиля, а потом происходит взрыв.

Ранее «Фраза» сообщала, что 30 мая, утром в Киеве на улице в Дарницком районе был застрелен бывший и. о. директора «Укрспирта» Виктор Панков.

Напомним также, что 29 марта 2017 года вечером в Днепровском районе Киева на замдиректора одного из госпредприятий напали вооруженные люди с битами.

Позже стало известно, что злоумышленники избили заместителя директора государственного предприятия «Укрспирт» Игоря Ильчишина.