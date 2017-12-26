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В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход

В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход

В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительной информации, пять человек погибли на месте, еще пятнадцать получили травмы.

Автобус съехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар», сообщает «РИА Новости».

Обстоятельства ДТП выясняются.

Водителя задержали, его везут в отдел полиции для разбирательств.

Информацию о ДТП также подтверждают пользователи соцсетей.

По предварительной информации, автобус принадлежал одинцовской транспортной компании. Об этом написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Мэр уже прибыл к месту аварии.

На месте работают сотрудники полиции и медики. ​Также туда вылетели три вертолета BK-117 Московского авиационного центра.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Иерусалиме грузовик въехал в толпу людей на набережной. В результате теракта погибли не менее четырех человек.

4 июня на Лондонском мосту микроавтобус совершил наезд на прохожих, пострадали по меньшей мере 5 человек, 1 человек погиб. Впоследствии стало известно о еще двух нападениях.

19 июня в Лондоне на улице Севен Систерс фургон совершил наезд на толпу людей. После этого из него выскочил мужчина с ножом и бросился на прохожих. Пострадали 12 человек.

7 октября 2017 года в Лондоне у Музея естествознания автомобиль врезался в толпу людей, есть пострадавшие.

18 октября в Харькове внедорожник влетел в толпу прохожих. Погибли 6 человек.

Тэги: ДТП, автобус, авария, Москва, Россия, жертва

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В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход
В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход
В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход
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