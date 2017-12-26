В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход

В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход. Как выяснили журналисты «Фразы», по предварительной информации, пять человек погибли на месте, еще пятнадцать получили травмы.
Автобус съехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар», сообщает «РИА Новости».
Обстоятельства ДТП выясняются.
Водителя задержали, его везут в отдел полиции для разбирательств.
Информацию о ДТП также подтверждают пользователи соцсетей.
По предварительной информации, автобус принадлежал одинцовской транспортной компании. Об этом написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Мэр уже прибыл к месту аварии.
На месте работают сотрудники полиции и медики. Также туда вылетели три вертолета BK-117 Московского авиационного центра.
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