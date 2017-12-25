В Одессе пьяная чиновница обматерила полицейских и ударила журналиста

В Одессе чиновница горсовета обрушилась с нецензурной бранью на патрульных полицейских, остановивших ее машину за нарушение правил дорожного движения. Как выяснили журналисты «Фразы» чиновница была в состоянии алкогольного опьянения, а в автомобиле находился ее сын.



Данную информацию подтвердили в управлении патрульной полиции, отметив, что вечером 23 декабря их сотрудники остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого грубо нарушала правила и, по всем признакам, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает «ТСН.ua».



«При составлении протокола женщина-водитель вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и пыталась ударить журналиста, фиксировавшего происходящее на видеокамеру», — сказали в управлении.



По словам активиста ОО «Безопасный город» Юрия Головчука, который выложил соответствующее видео данного инцидента в соцсети, «горе-водительницу» опознали — это замначальника управления админуслуг горсовета Диана Тирновенко«.



Активист также отмечает, что авто, которым управляла чиновница, двигалось со скоростью порядка 110-120 кмчас, проезжая на красный сигнал светофора.



«При этом несовершеннолетний сын чиновницы находился в салоне авто на переднем сидении», — уточнил Головчук, отметив, что после продолжительных споров с сотрудниками полиции женщина отказалась проходить проверку на алкотестере. В патрульной полиции подтвердили, что автомашину в итоге определили на штрафплощадку.

Ранее «Фраза» сообщала, что 4 марта 2016 года в Полтаве в результате ДТП автомобиль Skoda Octavia, в котором находился внефракционный народный депутат Украины Юрий Бублик и его помощник Андрей, сбил 12-летнего ребенка, мальчик госпитализирован.

17 мая того же года в Голосеевском районе Киева иномарка врезалась в отбойник, в результате чего водитель — помощник народного депутата Антона Геращенко — был госпитализирован в больницу.

В ночь на 8 марта в Ирпене произошло ДТП с участием пьяного сотрудника Министерства образования.