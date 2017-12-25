Новогодний стол в Украине за год подорожал в два раза

Новогодний стол в Украине подорожал в два раза. Как выяснили журналисты «Фразы», по приблизительным подсчетам, нынешний праздничный стол обойдется семье из четырех человек в среднем в 1350 гривен.

В то же время, в 2016 году накрыть праздничный стол можно было за 750 гривен, сообщает «ТСН.ua».

В этом году задача усложняется. С одной стороны, все подорожало, а с другой, — астрологи говорят, что нужно накрывать столы так, чтобы они буквально ломились от блюд. Желтая собака — символ практически всеядный и не очень разборчивый.

Как сообщала «Фраза», минимальный набор продуктов для пасхального стола подорожал в этом году на 20%. По другим данным, удорожание составило 27%.

В ноябре 2017 года стоимость сала в Украине побила рекорд. По данным СМИ, велика вероятность, что этот продукт нам придется импортировать из других стран.