В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка

Сегодня, 24 декабря, в Днепре в многоэтажном доме прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате взрыва пострадала сотрудница полиции.



Инцидент произошел в 9-этажном многоквартирном доме, распложенном на улице Данилы Галицкого. По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, сообщает «Информатор».

Женщина, которая является сотрудницей полиции, утром заходила в свою квартиру. В этот момент сработала взрывчатка, которая была заложена под дверью. В результате взрыва полицейская получила осколочные ранения по всему телу, поскольку взрывное устройство было начинено гвоздями и другими мелкими деталями. Взрывной волной во всем подъезде выбило окна. Пострадавшую забрала скорая. В каком состоянии она находится пока неизвестно.

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