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В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка

В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка

Сегодня, 24 декабря, в Днепре в многоэтажном доме прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате взрыва пострадала сотрудница полиции.

Инцидент произошел в 9-этажном многоквартирном доме, распложенном на улице Данилы Галицкого. По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, сообщает «Информатор».



Женщина, которая является сотрудницей полиции, утром заходила в свою квартиру. В этот момент сработала взрывчатка, которая была заложена под дверью. В результате взрыва полицейская получила осколочные ранения по всему телу, поскольку взрывное устройство было начинено гвоздями и другими мелкими деталями. Взрывной волной во всем подъезде выбило окна. Пострадавшую забрала скорая. В каком состоянии она находится пока неизвестно.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 марта 2017 года в Ровно здание Управления патрульной полиции обстреляли из противотанкового гранатомета.

5 ноября 2017 года ночью в Харькове неизвестные обстреляли автомобиль, в результате обстрела погиб человек.

В тот же день ночью в Приднепровске вооруженные мужчины напали на сотрудников полиции.

11 ноября 2017 года появилась информация о том, что в г. Желтые Воды Днепропетровской области неизвестные из гранатомета обстреляли автомобиль с полицейскими.

23 декабря 2017 года появилась информация о том, что житель г. Лозовая Харьковской области обстрелял полицейский автомобиль. После обстрела полицейских мужчина покончил с собой.

Тэги: полиция, взрыв, Днепр, расследование, квартира, криминал

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