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Самый большой в мире гидросамолет совершил свой первый полет

Самый большой в мире гидросамолет совершил свой первый полет

Сегодня, 24 декабря, крупнейший в мире гидросамолет AG600, сконструированный китайскими инженерами, совершил свой первый испытательный полет. Как выяснили журналисты «Фразы», тестирование прошло успешно.

Вылет состоялся из аэропорта города Чжухай провинции Гуандун. Самолет находился в воздухе около часа, сообщает УНИАН.



По официальным данным, самолет предназначен для гражданской авиации: он будет помогать тушить пожары и проводить поисково-спасательные работы. Аппарат оборудован четырьмя турбовинтовыми двигателями, имеет длину 39,6 метров, размах крыльев — 38,8 метров. Самолет может перевозить до 50 человек на борту или 53,5 тонны груза, летать со скоростью до 500 км/ч и непрерывно находиться в воздухе 12 часов. Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC), которая и разработала крупнейший в мире гидросамолет, уже имеет на него 17 заказов от разных компаний и китайского правительства.

Ранее «Фраза» сообщала, что 1 июня 2017 года стало известно о том, что один из самых крупных самолетов в мире «Stratolaunch» впервые покинул ангар в Калифорнии (США). На тот момент самолет еще не был готов к полетам. Создатели летающего судна планируют начать проверку всех систем самолета, чтобы в 2019 году провести первый демонстрационный полет. Самолёт весит почти 226 тонн и может вместить в себя полезную нагрузку весом около 250 тонн. Размах крыльев рекордсмена составляет более 117 метров, а высота — 15 метров.

Тэги: Китай, самолет, полет, испытание

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