Віцепрезидент Bank of America Пьяченти загинула після удару ножем
2026-01-09    125

Віцепрезидент Bank of America Пьяченти загинула після удару ножем

Віцепрезидент Bank of America Ерин Пьяченти смертельно поранили ножем на Таймс-сквер у центрі Нью-Йорка, після чого вона померла від отриманих травм. Напад стався у Нью-Йорку, де 49-річна Памела Сіснерос, озброєна кількома ножами, поранила двох людей, після чого поліцейські застосували електрошокер та відкрили вогонь, повідомляє Reuters.

Мер Нью-Йорка Зоран Мамдані заявив, що підозрювана атакувала двох людей у районі Таймс-сквер. За його словами, після нападу правоохоронці застосували електрошокер, а потім відкрили вогонь по жінці. Сіснерос загинула на місці.

Після отриманих поранень Пьяченти доставили для надання медичної допомоги, однак врятувати її не вдалося. За інформацією Reuters, вона невдовзі померла від ран, завданих ножем.

Комісар поліції Нью-Йорка Джессіка Тіш заявила, що на цьому етапі напад, імовірно, був випадковим і не мав очевидної провокації. Правоохоронці мають встановити мотив дій Сіснерос, а також з’ясувати обставини, за яких вона опинилася на Таймс-сквер із кількома ножами.

Напад стався в одному з найбільш відвідуваних районів Нью-Йорка. Таймс-сквер є великим транспортним і туристичним вузлом Манхеттена, через який щодня проходить значна кількість людей. Будь-який інцидент із застосуванням зброї в цьому районі потребує оперативної реакції поліції через високу концентрацію перехожих.

Пьяченти було 32 роки. У Bank of America вона працювала віцепрезидентом підрозділу, який займався відбором клієнтів та врегулюванням конфліктів інтересів. Її посада передбачала роботу з питаннями, пов’язаними з клієнтськими відносинами та потенційними конфліктами всередині банківської діяльності.

Bank of America є однією з найбільших банківських установ США та має значну присутність у Нью-Йорку. Загибель співробітниці банку внаслідок вуличного нападу стала окремим питанням для компанії, яка поки не надала в наведеній інформації детальної публічної оцінки обставин трагедії.

Для поліції ключовим завданням залишається встановлення мотиву нападу. Заява Джессіки Тіш про його випадковий характер означає, що слідство на момент повідомлення не встановило очевидного зв’язку між нападницею та жертвами. Водночас остаточні висновки можуть бути зроблені лише після перевірки свідчень, відеозаписів та інших матеріалів розслідування.

Інцидент також привертає увагу до роботи поліції у ситуаціях із нападниками, озброєними ножами. У цьому випадку правоохоронці спочатку застосували нелетальний засіб — електрошокер, а після цього відкрили вогонь. Обставини застосування зброї поліцією мають бути встановлені в межах відповідної перевірки.

Таймс-сквер розташована в центральній частині Манхеттена, на перетині Бродвею та Сьомої авеню. Площа та прилеглі квартали відомі великою кількістю туристичних об’єктів, театрів, ресторанів, магазинів і транспортних маршрутів. Через це забезпечення громадської безпеки в районі є одним із постійних завдань міської поліції.

Подальше розслідування має визначити, чи знала Сіснерос своїх жертв, що стало безпосереднім приводом для атаки та чи мала вона намір завдати смертельних поранень. Окремо правоохоронцям належить встановити повну послідовність дій підозрюваної та поліцейських під час затримання.

Bank of America, Ерин Пьяченти, Нью-Йорк, Памела Сіснерос, Сполучені Штати Америки, Таймс-сквер
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