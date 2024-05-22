Вічне життя людського мозку більше не фантастика

Китайські вчені наблизилися до того, щоби зберегти вічне життя людського мозку, пише Daily Mail.

Вони зуміли заморозити та розморозити тканину мозку. За допомогою ембріональних стовбурових клітин людини були вирощені органоїди, які помістили в різні хімічні сполуки, а потім заморозили і успішно розморозили.

Розморожені нейрони продовжували надсилати сигнали у звичайному режимі.

“Це не лише прорив для неврологів, які хочуть вивчити нові ліки, а й може просунути фантастичну ідею повернення людей до життя у майбутньому”, – коментує видання.