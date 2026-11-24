На сайті електронних петицій Кабінету міністрів України оприлюднили звернення щодо надання ветеранам війни права купувати, зберігати та носити короткоствольну вогнепальну зброю для самозахисту. Ініціатива передбачає спрощене підтвердження навичок поводження зі зброєю, здобутих під час військової служби, але з обов’язковими медичними та психологічними перевірками, перевіркою на судимість і державною реєстрацією пістолета.

Петиція має номер 41/011376-26еп. Запропонований механізм поширюватиметься на ветеранів і ветеранок, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Підтверджувати відповідний статус пропонують за даними реєстру або за допомогою електронного посвідчення ветерана в застосунку «Дія».

Одна з ключових пропозицій стосується оцінювання навичок майбутнього власника зброї. Автор звернення пропонує враховувати підготовку, яку людина пройшла під час служби, замість того, щоб вимагати повторного підтвердження всіх умінь за загальною процедурою. Водночас бойовий досвід сам по собі не має ставати автоматичною підставою для отримання дозволу: заявник повинен буде пройти передбачені перевірки.

Окремо в ініціативі наголошується на необхідності медичного огляду та оцінювання психологічного стану. Також пропонується перевіряти інформацію про судимість і правопорушення, зокрема пов’язані з насильством. Після отримання дозволу власник повинен буде зареєструвати зброю та дотримуватися встановлених вимог до її зберігання.

Йдеться саме про короткоствольну вогнепальну зброю, зокрема пістолети, а не про необмежене право на придбання будь-якого виду озброєння. Запропоновані правила мають визначити окремий порядок доступу до такої зброї для людей зі статусом ветерана війни. Конкретні вимоги до типів пістолетів, процедури подання документів, строків розгляду заяв і підстав для відмови повинні бути визначені в законодавстві.

Автор петиції просить уряд врахувати ініціативу під час підготовки законопроєкту про обіг цивільної вогнепальної зброї. Серед аргументів на користь змін — досвід ветеранів у поводженні зі зброєю та необхідність забезпечити їм можливість самозахисту після повернення до цивільного життя. У зверненні також порушується питання людей, які зазнали поранень або отримали інвалідність під час служби й можуть мати обмежені фізичні можливості для захисту від нападу.

Поява петиції не означає, що ветерани вже отримали право купувати та носити пістолети за новими правилами. Навіть у разі підтримки звернення Кабмін має розглянути пропозицію та визначити подальші кроки щодо її законодавчого опрацювання. Якщо відповідні норми включать до законопроєкту, документ повинен пройти парламентську процедуру. До ухвалення та набрання чинності відповідними змінами діють чинні правила придбання, зберігання й носіння цивільної зброї.

Питання цивільного обігу вогнепальної зброї в Україні вже кілька років перебуває на розгляді законодавців. Законопроєкт №5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю» зареєстрували у Верховній Раді 25 червня 2021 року. 23 лютого 2022 року парламент ухвалив його за основу, а в грудні 2023-го було підготовлено порівняльну таблицю до другого читання. Станом на листопад 2026 року документ очікує на подальший розгляд у сесійній залі.

Робота над законодавчим регулюванням триває і на рівні Міністерства внутрішніх справ. У жовтні 2026 року робоча група при МВС обговорювала положення законопроєкту №5708, зокрема медичні вимоги до людей, які хочуть отримати право володіти цивільною вогнепальною зброєю. Серед питань, які опрацьовують, — взаємодія Міністерства охорони здоров’я та МВС, навчання майбутніх власників, складання іспитів і порядок державного контролю. Отже, пропозиція щодо ветеранів може стати частиною ширшої дискусії про правила доступу до цивільної зброї, однак її остаточний зміст залежатиме від урядових напрацювань і рішення парламенту.