Весілля Трампа-молодшого оплатив російський олігарх, — ЗМІ

Весілля Дональда Трампа-молодшого, яке відбулося наприкінці травня на Багамах, частково оплатив російський олігарх Умар Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) та вважається близьким до Володимира Путіна. Про це 14 вересня повідомило американське розслідувальне видання ProPublica після аналізу документів і спілкування з людьми, які були присутні на святкуванні.

За даними журналістів, Кремльов оплатив оренду одного з приватних островів на Багамах, де проходив весільний прийом і проживали гості. Також коштом російського бізнесмена було профінансовано феєрверк. Представники Кремльова та його команда, за інформацією ProPublica, брали участь і в організації заходу.

Платежі, пов’язані з весіллям, надходили від структури в Дубаї, яку пов’язують із IBA. Саме цю організацію очолює Кремльов. Журналісти встановили зв’язок між фінансовими операціями та підготовкою святкування, вивчивши відповідні документи.

Сам Кремльов був серед гостей весілля. За інформацією ProPublica, його присутність разом із кількома іншими запрошеними привернула увагу частини учасників заходу. Деякі гості спілкувалися російською мовою.

Представник Дональда Трампа-молодшого не заперечував, що Кремльов оплачував частину витрат. Він назвав російського бізнесмена «особистим другом» сина президента США. За його словами, Трамп-молодший познайомився з Кремльовим через спільного друга зі світу полювання, після чого їх зблизили спільні інтереси до активного відпочинку та боксу.

У пресслужбі Кремльова також підтвердили його дружні стосунки з Трампом-молодшим. Там заявили, що вони познайомилися «кілька років тому». Представники російського бізнесмена водночас наголосили, що він нібито «ніколи не обговорював політичних питань із жодним зі своїх американських друзів і знайомих».

Окрему увагу ProPublica приділила фінансовим зв’язкам IBA. Організація раніше була пов’язана з російською державною енергетичною компанією «Газпром», яка виступала її фінансовим партнером. Представники Кремльова заявили, що відповідний спонсорський контракт давно завершився. Водночас співрозмовники видання, близькі до IBA, припустили, що російські кошти можуть надходити до організації й після припинення офіційної співпраці з «Газпромом».

Кремльов очолив IBA у 2020 році, а його керівництво організацією супроводжувалося суперечками щодо її фінансування та відносин із російськими структурами. У 2023 році Міжнародний олімпійський комітет позбавив IBA визнання як міжнародної федерації з боксу після тривалого конфлікту навколо управління організацією, фінансів і відповідності вимогам спортивного руху.

Весілля Трампа-молодшого відбулося на тлі тісних політичних контактів його батька, президента США Дональда Трампа, з російською владою. У вересні американський президент заявляв про прагнення якнайшвидше завершити війну та досягти відповідної домовленості до завершення своєї президентської каденції. Водночас конкретної дати укладення потенційної мирної угоди публічно не називали.

Історія фінансування весілля може привернути додаткову увагу до особистих зв’язків родини Трампа з представниками російського бізнесу, оскільки Кремльов поєднує приватні контакти з американською політичною родиною та керівну роль у міжнародній спортивній організації, яку раніше пов’язували з російським державним капіталом. Відкритими залишаються питання про повний обсяг витрат, які покривалися через пов’язані з IBA структури, а також про джерело коштів для окремих платежів.