Весілля Трампа-молодшого оплатив російський олігарх, — ЗМІ
2026-14-09    160

Весілля Трампа-молодшого оплатив російський олігарх, — ЗМІ

Весілля Дональда Трампа-молодшого, яке відбулося наприкінці травня на Багамах, частково оплатив російський олігарх Умар Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) та вважається близьким до Володимира Путіна. Про це 14 вересня повідомило американське розслідувальне видання ProPublica після аналізу документів і спілкування з людьми, які були присутні на святкуванні.

За даними журналістів, Кремльов оплатив оренду одного з приватних островів на Багамах, де проходив весільний прийом і проживали гості. Також коштом російського бізнесмена було профінансовано феєрверк. Представники Кремльова та його команда, за інформацією ProPublica, брали участь і в організації заходу.

Платежі, пов’язані з весіллям, надходили від структури в Дубаї, яку пов’язують із IBA. Саме цю організацію очолює Кремльов. Журналісти встановили зв’язок між фінансовими операціями та підготовкою святкування, вивчивши відповідні документи.

Сам Кремльов був серед гостей весілля. За інформацією ProPublica, його присутність разом із кількома іншими запрошеними привернула увагу частини учасників заходу. Деякі гості спілкувалися російською мовою.

Представник Дональда Трампа-молодшого не заперечував, що Кремльов оплачував частину витрат. Він назвав російського бізнесмена «особистим другом» сина президента США. За його словами, Трамп-молодший познайомився з Кремльовим через спільного друга зі світу полювання, після чого їх зблизили спільні інтереси до активного відпочинку та боксу.

У пресслужбі Кремльова також підтвердили його дружні стосунки з Трампом-молодшим. Там заявили, що вони познайомилися «кілька років тому». Представники російського бізнесмена водночас наголосили, що він нібито «ніколи не обговорював політичних питань із жодним зі своїх американських друзів і знайомих».

Окрему увагу ProPublica приділила фінансовим зв’язкам IBA. Організація раніше була пов’язана з російською державною енергетичною компанією «Газпром», яка виступала її фінансовим партнером. Представники Кремльова заявили, що відповідний спонсорський контракт давно завершився. Водночас співрозмовники видання, близькі до IBA, припустили, що російські кошти можуть надходити до організації й після припинення офіційної співпраці з «Газпромом».

Кремльов очолив IBA у 2020 році, а його керівництво організацією супроводжувалося суперечками щодо її фінансування та відносин із російськими структурами. У 2023 році Міжнародний олімпійський комітет позбавив IBA визнання як міжнародної федерації з боксу після тривалого конфлікту навколо управління організацією, фінансів і відповідності вимогам спортивного руху.

Весілля Трампа-молодшого відбулося на тлі тісних політичних контактів його батька, президента США Дональда Трампа, з російською владою. У вересні американський президент заявляв про прагнення якнайшвидше завершити війну та досягти відповідної домовленості до завершення своєї президентської каденції. Водночас конкретної дати укладення потенційної мирної угоди публічно не називали.

Історія фінансування весілля може привернути додаткову увагу до особистих зв’язків родини Трампа з представниками російського бізнесу, оскільки Кремльов поєднує приватні контакти з американською політичною родиною та керівну роль у міжнародній спортивній організації, яку раніше пов’язували з російським державним капіталом. Відкритими залишаються питання про повний обсяг витрат, які покривалися через пов’язані з IBA структури, а також про джерело коштів для окремих платежів.

IBA, ProPublica, Багами, Дональд Трамп-молодший, Умар Кремльов
Останні новини
Весілля Трампа-молодшого оплатив російський олігарх, — ЗМІ

Весілля Трампа-молодшого оплатив російський олігарх, — ЗМІ
Весілля Дональда Трампа-молодшого, яке відбулося наприкінці травня на Багамах, частково читать далее
14-09, 18:45
Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії уклали антибританську угоду

Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії уклали антибританську угоду
Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії в Кардіффі підписали угоду читать далее
14-09, 15:54
Яке церковне свято 15 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 15 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
15 вересня 2026 року православна церква відзначає післясвято Воздвиження Чесного читать далее
14-09, 15:52
Командири ЗСУ спрогнозували розвиток війни до весни 2027

Командири ЗСУ спрогнозували розвиток війни до весни 2027
Командири Третього армійського корпусу, 2-го корпусу НГУ «Хартія» та 1-го читать далее
14-09, 10:42
Картопля в Україні подешевшала: скільки коштує кілограм

Картопля в Україні подешевшала: скільки коштує кілограм
У середині вересня 2026 року в українських супермаркетах знизилися ціни читать далее
14-09, 10:40
Цибуля дорожчає: скільки коштує кілограм у супермаркетах

Цибуля дорожчає: скільки коштує кілограм у супермаркетах
На українському ринку на початку вересня 2026 року відновилося зростання читать далее
14-09, 10:37
Семен Кривонос: біографія та цікаві факти про директора НАБУ

Семен Кривонос: біографія та цікаві факти про директора НАБУ
Семен Кривонос — український державний управлінець, який із березня 2023 читать далее
14-09, 09:53
НАБУ і САП заперечили звинувачення Кравченка щодо Кривоноса

НАБУ і САП заперечили звинувачення Кравченка щодо Кривоноса
НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заперечили звинувачення генерального прокурора Руслана читать далее
14-09, 09:51
Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу

Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу
Генеральний прокурор Руслан Кравченко 14 вересня підписав повідомлення про підозру читать далее
14-09, 09:48
Трамп заявив про дефіцит дизеля через удари України по РФ

Трамп заявив про дефіцит дизеля через удари України по РФ
Президент США Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити читать далее
13-09, 17:48
Шотландія, Уельс і Північна Ірландія готують удар по Лондону

Шотландія, Уельс і Північна Ірландія готують удар по Лондону
Шотландія, Уельс і Північна Ірландія 14 вересня в Кардіффі підпишуть читать далее
13-09, 17:46
Яке церковне свято 14 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 14 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
14 вересня 2026 року православна церква відзначає одне з дванадцяти читать далее
13-09, 16:03
Сікорський хоче відтягнути війська РФ від України до Калінінграда

Сікорський хоче відтягнути війська РФ від України до Калінінграда
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський 11 вересня в Києві закликав читать далее
13-09, 10:40
Саміт БРІКС у Делі: Україну викреслили з підсумкової заяви

Саміт БРІКС у Делі: Україну викреслили з підсумкової заяви
У Нью-Делі 12 вересня завершився перший день 18-го саміту БРІКС, читать далее
13-09, 10:37
РФ вдарила по заходу України: є влучання біля кордону з Польщею

РФ вдарила по заходу України: є влучання біля кордону з Польщею
Вранці 13 вересня 2026 року російські війська завдали серії ударів читать далее
13-09, 10:34
Ярослава Магучіх стала першою абсолютною чемпіонкою світу

Ярослава Магучіх стала першою абсолютною чемпіонкою світу
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх 11 вересня в Будапешті стала першою читать далее
12-09, 14:11
Яке церковне свято 13 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 13 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
13 вересня 2026 року православна церква згадує священномученика Корнилія Сотника, читать далее
12-09, 14:08
Weekly Digest of Events in Ukraine (September 5–12, 2026): briefly about the main developments

Weekly Digest of Events in Ukraine (September 5–12, 2026): briefly about the main developments
The week of September 5–12 was marked by intensified diplomatic читать далее
12-09, 14:05
Зеленський запропонував зустріч із Путіним на саміті G20 у Маямі

Зеленський запропонував зустріч із Путіним на саміті G20 у Маямі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати на саміт читать далее
12-09, 13:59
Євген Кот: біографія та цікаві факти про хореографа

Євген Кот: біографія та цікаві факти про хореографа
Євген Кот — український хореограф, танцівник, режисер-постановник і телевізійний суддя, читать далее
12-09, 10:14
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар