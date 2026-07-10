Верховний Суд залишив у силі санкції РНБО проти Порошенка
2026-10-07    65

Верховний Суд залишив у силі санкції РНБО проти Порошенка

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив п’ятому президенту України та народному депутату Петру Порошенку у задоволенні позову щодо скасування персональних санкцій, запроваджених рішенням Ради національної безпеки і оборони у лютому 2025 року. Рішення було оголошене 10 липня. Таким чином, безстрокові обмеження, введені указом президента Володимира Зеленського, залишаються чинними.

Голова колегії суддів Олеся Радишевська оголосила, що суд відмовив у задоволенні адміністративного позову Петра Порошенка до президента України Володимира Зеленського про визнання протиправним та скасування указу в частині застосування санкцій. Третіми особами у справі виступали Рада національної безпеки і оборони, Кабінет Міністрів України та інші державні органи. Рішення ухвалила колегія із п’яти суддів, при цьому двоє з них виклали окремі думки. Повний текст судового рішення має бути оприлюднений протягом п’яти днів.

Після оголошення рішення Петро Порошенко заявив, що його захист звертатиметься до Великої палати Верховного Суду. Також політик повідомив про намір продовжити захист своїх прав у Європейському суді з прав людини, назвавши санкції незаконними та політично мотивованими.

Співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що оголошення рішення тривало близько хвилини. За її словами, сторона захисту вже готує подальші процесуальні кроки як у національній судовій системі, так і на міжнародному рівні.

Санкції щодо Петра Порошенка були запроваджені після рішення РНБО від 12 лютого 2025 року, яке президент Володимир Зеленський увів у дію своїм указом 13 лютого. До санкційного списку також потрапили бізнесмени Ігор Коломойський, Костянтин Жеваго, Геннадій Боголюбов та колишній народний депутат Віктор Медведчук.

Обмеження передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій, заборону виведення капіталу за межі України, обмеження транзиту, польотів і перевезень територією країни, а також позбавлення державних нагород. Санкції запроваджені без визначеного строку дії. Президент пояснював їх необхідність захистом національної безпеки та боротьбою з виведенням значних фінансових ресурсів з України в умовах війни.

Розгляд справи в Касаційному адміністративному суді стартував 17 квітня 2025 року. На засіданнях були присутні народні депутати, а також представники дипломатичних місій Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви та Данії. Судовий процес тривав понад півтора місяця. Під час слухань Петро Порошенко заявляв про нібито тиск на суд з боку представників Офісу президента.

В Офісі президента ці звинувачення відкинули. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра наголосила, що її участь у процесі обмежувалася представленням правової позиції держави, а твердження про будь-який вплив на суд назвала безпідставними.

Рішення Верховного Суду стало одним із ключових етапів судового оскарження санкцій, однак не завершує юридичну процедуру. Після отримання повного тексту постанови сторона позивача зможе скористатися передбаченими законом механізмами подальшого перегляду справи в Україні, а також продовжити захист своїх інтересів у міжнародних судових інстанціях.

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