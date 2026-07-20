Верховний Суд пояснив, до якого суду звертатися після відмови ПФУ
2026-20-07    31

Верховний Суд пояснив, до якого суду звертатися після відмови ПФУ

Верховний Суд постановою від 19 червня 2026 року у справі №176/2469/22 роз’яснив, що спори щодо відмови Пенсійного фонду у призначенні страхових виплат мають розглядатися адміністративними, а не цивільними судами. Рішення ухвалено після розгляду справи жінки, якій Пенсійний фонд відмовив у призначенні одноразової та щомісячних страхових виплат після смерті чоловіка від професійного захворювання.

Позивачка звернулася до суду, вважаючи, що має право на виплати як член сім’ї померлого годувальника. За її словами, чоловік майже два десятиліття працював у шкідливих умовах праці, після чого йому діагностували професійне онкологічне захворювання. Він помер до проходження медико-соціальної експертної комісії, яка мала визначити ступінь втрати працездатності, а Пенсійний фонд, який став правонаступником Фонду соціального страхування, відмовив у призначенні компенсацій.

Суд першої інстанції, а згодом і апеляційний суд відмовили у задоволенні позову. Вони дійшли висновку, що жінка не належить до осіб, які можуть отримати спірні страхові виплати після смерті чоловіка, а також не може претендувати на них як спадкоємець, оскільки виплати не були призначені за життя померлого.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду не підтримав такий підхід. Водночас він не вирішував питання щодо права на самі виплати, а звернув увагу на неправильне визначення судової юрисдикції. Суд скасував рішення попередніх інстанцій та закрив провадження, зазначивши, що справа не підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства.

У постанові наголошується, що Пенсійний фонд, виконуючи функції з призначення та виплати страхового забезпечення, діє як суб’єкт владних повноважень. Саме тому спори, які стосуються оскарження його рішень, бездіяльності чи відмов у призначенні соціальних виплат, належать до категорії публічно-правових і повинні розглядатися адміністративними судами.

Верховний Суд підкреслив, що під час визначення юрисдикції необхідно оцінювати не формулювання позовних вимог, а характер спірних правовідносин. У цій справі позивачка фактично оскаржувала рішення органу влади щодо непризначення їй страхових виплат, а не вимагала передачі спадкового майна чи вже нарахованих коштів. Це принципово відрізняє такий спір від цивільно-правових відносин.

Суд також роз’яснив заявниці право протягом десяти днів після отримання постанови звернутися із заявою про направлення справи до суду адміністративної юрисдикції. Такий механізм дозволяє уникнути повторного подання позову та скоротити час розгляду справи.

Правова позиція Верховного Суду може мати значення для інших громадян, які оскаржують рішення Пенсійного фонду щодо призначення страхових виплат, компенсацій у разі професійного захворювання, нещасних випадків на виробництві або втрати годувальника. Постанова фактично підтверджує, що подібні спори необхідно одразу подавати до адміністративних судів, оскільки саме вони уповноважені перевіряти законність рішень органів державної влади у сфері соціального захисту.

адміністративний суд, Верховний Суд, втрата годувальника, Касаційний цивільний суд, МСЕК, пенсійне законодавство, Пенсійний фонд, постанова Верховного Суду, професійне захворювання, професійний рак, соціальне страхування, соціальний захист, спадкування, справа 176/2469/22, страхові виплати, судова практика, судовий спір, Фонд соціального страхування, цивільний суд, юрисдикція суду
Останні новини
ПриватБанк має повернути клієнту 44 555 грн після шахрайства у “Приват24”, – рішення суду

ПриватБанк має повернути клієнту 44 555 грн після шахрайства у “Приват24”, – рішення суду
Хмельницький апеляційний суд залишив у силі рішення про стягнення з читать далее
20-07, 11:13
Артем Довбик: біографія та цікаві факти про футболіста

Артем Довбик: біографія та цікаві факти про футболіста
Артем Довбик — український професійний футболіст, нападник, який виступає за читать далее
20-07, 11:07
На українських АЗС різко подорожчало пальне: актуальні ціни

На українських АЗС різко подорожчало пальне: актуальні ціни
20 липня найбільші мережі автозаправних станцій підвищили ціни на бензин читать далее
20-07, 11:04
Верховний Суд пояснив, до якого суду звертатися після відмови ПФУ

Верховний Суд пояснив, до якого суду звертатися після відмови ПФУ
Верховний Суд постановою від 19 червня 2026 року у справі читать далее
20-07, 11:02
Марія Берлінська: біографія та цікаві факти про керівницю ЦПА

Марія Берлінська: біографія та цікаві факти про керівницю ЦПА
Марія Берлінська — українська громадська діячка, волонтерка, фахівчиня у сфері читать далее
20-07, 10:59
Курс валют на 20 липня: НБУ підвищив долар, євро та злотий подешевшали

Курс валют на 20 липня: НБУ підвищив долар, євро та злотий подешевшали
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 читать далее
20-07, 10:57
Німеччина заявила про можливу зміну правил прийому для молодих українців

Німеччина заявила про можливу зміну правил прийому для молодих українців
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що в майбутньому читать далее
20-07, 10:55
Маск заявив, що професія програміста може зникнути до кінця року

Маск заявив, що професія програміста може зникнути до кінця року
Американський підприємець Ілон Маск заявив, що професія програміста може кардинально читать далее
20-07, 10:52
Іспанія вдруге стала чемпіоном світу, обігравши Аргентину

Іспанія вдруге стала чемпіоном світу, обігравши Аргентину
Збірна Іспанії в ніч на 20 липня 2026 року стала читать далее
20-07, 10:32
Закриття ФОП не звільняє від податків: у Мінфіні пояснили ризики

Закриття ФОП не звільняє від податків: у Мінфіні пояснили ризики
Міністерство фінансів нагадало підприємцям, що закриття фізичної особи-підприємця не припиняє читать далее
19-07, 20:19
Іван-чай знову набирає популярності: інтерес до традиційних напоїв зростає

Іван-чай знову набирає популярності: інтерес до традиційних напоїв зростає
Попит на традиційні трав'яні напої продовжує зростати на тлі світового читать далее
19-07, 20:17
Яке церковне свято 20 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 20 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
20 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святого славного читать далее
19-07, 20:13
Андрій Крока: біографія та цікаві фактиАндрій Крока

Андрій Крока: біографія та цікаві фактиАндрій Крока
Андрій Крока — український військовослужбовець, офіцер Збройних сил України, який читать далее
19-07, 20:10
Дослідження показують зміну чоловічих уподобань щодо жіночої моди

Дослідження показують зміну чоловічих уподобань щодо жіночої моди
Експерти модної індустрії та маркетологи відзначають зростання інтересу до досліджень, читать далее
19-07, 19:34
Під Києвом знищено склад продуктів для ресторанів і мереж фастфуду

Під Києвом знищено склад продуктів для ресторанів і мереж фастфуду
Унаслідок російського удару під Києвом було знищено складський комплекс, який читать далее
19-07, 19:04
Психологи фіксують зростання попиту на консультації через ізоляцію вдома

Психологи фіксують зростання попиту на консультації через ізоляцію вдома
Психологи та фахівці з психічного здоров'я повідомляють про зростання кількості читать далее
19-07, 18:29
Казахстан засудив атаки на судна з нафтою в Чорному морі

Казахстан засудив атаки на судна з нафтою в Чорному морі
Міністерство закордонних справ Казахстану 19 липня виступило із заявою, в читать далее
19-07, 18:26
Гетманцев заявив, що прожитковий мінімум має зрости до 11–12 тис. грн

Гетманцев заявив, що прожитковий мінімум має зрости до 11–12 тис. грн
Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики читать далее
19-07, 18:23
ChatGPT зазнав глобального збою: користувачі повідомляють про помилки

ChatGPT зазнав глобального збою: користувачі повідомляють про помилки
Увечері 19 липня користувачі ChatGPT з України, США, країн Європи, читать далее
19-07, 18:20
Холодні супи набирають популярності через аномальну літню спеку

Холодні супи набирають популярності через аномальну літню спеку
На тлі рекордно високих температур у багатьох країнах світу зріс читать далее
19-07, 17:00
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026