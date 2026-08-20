Верховна Рада схвалила новий Митний кодекс

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про нову редакцію Митного кодексу, який має наблизити митні правила до стандартів Європейського Союзу. Рішення передбачає оновлення підходів до митного контролю, декларування та цифровізації процедур. Водночас документ містить положення про адміністрування податку на міжнародні поштові та експрес-відправлення вартістю до 150 євро, хоча окремий закон про запровадження такого оподаткування ще не ухвалений.

Законопроєкт передбачає перехід до ширшого використання електронних процедур під час митного оформлення. Зокрема, планується вдосконалити цифровий обмін даними між митними органами, бізнесом та іншими державними установами. Такі зміни мають скоротити кількість паперових процедур і наблизити українську систему до практик, які застосовуються в країнах ЄС.

Окремий блок документа стосується декларування товарів. Передбачається оновлення правил подання митних декларацій, а також зміна підходів до контролю за переміщенням товарів через митний кордон. Нові процедури мають враховувати європейські принципи управління митними ризиками та використання інформаційних систем.

Одним із положень законопроєкту є механізм адміністрування податку щодо міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Його поява у тексті Митного кодексу не означає автоматичного запровадження нового податку, оскільки для цього необхідні окремі зміни до податкового законодавства.

Таким чином, питання оподаткування міжнародних посилок залишається окремим від ухвалення нової редакції Митного кодексу. Якщо відповідний податковий закон буде прийнятий, митна система вже матиме передбачений у кодексі механізм для адміністрування такого платежу.

Законопроєкт також передбачає перегляд окремих процедур взаємодії митниці з підприємствами. Йдеться про створення більш уніфікованих правил для учасників зовнішньоекономічної діяльності та посилення ролі електронних сервісів. Частина положень спрямована на узгодження українського законодавства з митним правом ЄС у межах процесу європейської інтеграції.

Після ухвалення за основу документ має пройти підготовку до другого читання. На цьому етапі депутати можуть подавати поправки, тому остаточний зміст нової редакції Митного кодексу ще може змінитися. Зокрема, можуть бути скориговані положення, які стосуються декларування, цифрових процедур, контролю та адміністрування платежів.

Оновлення митного законодавства є частиною ширшої адаптації українських правил до норм Європейського Союзу. Європейська митна система передбачає значну роль електронного декларування, автоматизованого аналізу ризиків та обміну інформацією між митними адміністраціями. Для України гармонізація цих процедур має значення не лише для імпорту та експорту, а й для подальшої інтеграції у спільний європейський митний простір.

Окреме питання становить остаточна модель оподаткування міжнародних відправлень. Її параметри залежатимуть від рішення парламенту щодо відповідного податкового законопроєкту, тоді як нова редакція Митного кодексу після другого читання визначатиме порядок практичного адміністрування платежів у разі їх запровадження.