Верховен закликав до реваншу з Усиком після рішення комісії

Ріко Верховен у червні 2026 року публічно запропонував Олександру Усику провести негайний реванш після того, як дисциплінарна комісія відхилила його протест щодо зупинки поєдинку між боксерами в Гізі, Єгипет, який відбувся 23 травня та завершився перемогою українця технічним нокаутом у 11-му раунді. Про це нідерландський спортсмен повідомив у соціальних мережах, коментуючи результати розгляду апеляції.

Після бою Верховен подав офіційний протест, у якому оскаржував рішення рефері про зупинку поєдинку. На його думку, втручання судді відбулося вже після того, як пролунав гонг про завершення раунду, що, за його версією, підтверджували також окремі члени команди таймкіперів. Попри це, комісія залишила чинним результат бою, визнавши перемогу Усика технічним нокаутом.

За словами Верховена, під час розгляду апеляції було підтверджено, що сигнал про завершення 11-го раунду міг прозвучати до моменту зупинки поєдинку. Окремо зазначалося, що лікар біля рингу не зафіксував у нього ознак дезорієнтації після зупинки бою. Водночас ці висновки не стали підставою для перегляду результату.

Бій у Гізі став для Верховена лише другим професійним поєдинком у боксі, тоді як Усик продовжив серію перемог у надважкій вазі, здобувши дострокову перемогу в 11-му раунді. Поєдинок проходив на тлі підвищеної уваги до рішення WBC щодо організації чемпіонського бою в цій ваговій категорії.

Після оголошення вердикту Верховен заявив, що не ставить під сумнів рівень українського боксера, але вважає, що поєдинок не отримав спортивного завершення в повному обсязі. Він наголосив, що, на його думку, публіка мала б побачити фінальний 12-й раунд, який міг би визначити остаточний перебіг бою.

Окремо Верховен звернувся до Усика із пропозицією провести негайний реванш, заявивши, що ситуація навколо зупинки бою залишається відкритою для частини спортивної спільноти. Його ініціатива не супроводжувалася офіційними змінами з боку санкціонуючих організацій.

Всесвітня боксерська рада (WBC) паралельно розглядає інші варіанти розвитку чемпіонської кар’єри Усика. За словами президента організації Маурісіо Сулеймана, пріоритетним претендентом на бій у надважкій вазі наразі залишається німецький боксер Агіт Кабаєл, який зберігає статус непереможного.

Система рейтингових рішень WBC передбачає черговість обов’язкових захистів титулу, що може вплинути на можливість організації реваншу з Верховеном у найближчій перспективі. Остаточні рішення щодо наступного суперника Усика очікуються після завершення внутрішніх консультацій організації.