Венесуелу та Японію сколихнули два потужні землетруси, є загроза цунамі
2026-25-06    60

Венесуелу та Японію сколихнули два потужні землетруси, є загроза цунамі

У Венесуелі 24 червня сталися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5, які спричинили руйнування будівель у столиці країни Каракасі, відчувалися на території Аруби, Кюрасао та Гаяни, а також стали підставою для оголошення попередження про можливе цунамі для Пуерто-Рико та Віргінських островів. За попередніми оцінками експертів, кількість жертв може сягнути 10 тисяч осіб, тоді як рятувальні служби продовжують оцінювати масштаби наслідків стихійного лиха.

Підземні поштовхи стали одними з найсильніших у Венесуелі за останнє століття. Сейсмічна активність викликала паніку серед населення в кількох регіонах країни, а в окремих районах було зафіксовано перебої в роботі інфраструктури та комунікацій. У Каракасі повідомляється про часткові обвали будівель і пошкодження конструкцій, тоді як аварійні служби проводять обстеження житлових кварталів та громадських об’єктів.

Сейсмічні хвилі поширилися далеко за межі Венесуели. Поштовхи відчували жителі островів Аруба та Кюрасао в Карибському морі, а також населення сусідньої Гаяни. Через ризик утворення хвиль цунамі відповідні служби розпочали моніторинг узбережжя Карибського басейну та закликали мешканців окремих прибережних районів стежити за офіційними повідомленнями.

Експерти із сейсмології відзначають, що землетруси такої сили становлять загрозу не лише через безпосередні руйнування, а й через можливість виникнення численних повторних поштовхів. Саме афтершоки часто призводять до додаткових обвалів споруд, які вже зазнали пошкоджень під час основного удару стихії. У зв’язку з цим місцева влада проводить евакуацію населення з найбільш небезпечних районів.

На тлі подій у Венесуелі ще один сильний землетрус магнітудою 7,2 був зафіксований на північному сході Японії. За даними Японського метеорологічного агентства, підземні поштовхи відчувалися в кількох префектурах країни. Інформації про масштабні руйнування не надходило, однак місцева влада перевіряє стан транспортної та енергетичної інфраструктури.

За даними японських медіа, внаслідок землетрусу в Японії травмувалися щонайменше шість людей. Постраждалим була надана медична допомога, а рятувальні служби продовжують обстеження територій, які опинилися поблизу епіцентру сейсмічної активності. Роботу окремих транспортних маршрутів було тимчасово обмежено для проведення перевірок безпеки.

Сейсмологи звертають увагу, що виникнення двох потужних землетрусів у різних частинах світу протягом короткого проміжку часу не свідчить про прямий взаємозв’язок між подіями. Водночас обидва регіони належать до зон підвищеної сейсмічної активності, де періодично відбуваються сильні підземні поштовхи.

Остаточні дані щодо кількості загиблих, постраждалих і масштабів руйнувань у Венесуелі можуть бути оприлюднені після завершення пошуково-рятувальних робіт. Наразі надзвичайні служби країни продовжують ліквідацію наслідків стихійного лиха, яке вже називають одним із найпотужніших природних катаклізмів у сучасній історії держави.

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