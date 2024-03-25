Великдень 2024: коли святкуємо і що можна святити

У 2024 році православний Великдень припадає на 5 травня. Великдень – це найважливіше і найдавніше християнське свято, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. Ця подія вважається центральною в біблійній історії, тому й існує багато заборон, які пов’язані з Великоднем.
Що не можна класти у великодній кошик?
Не всі знають, що не можна святити на Великдень – є цілий список продуктів і напоїв, які краще з’їсти або випити вдома:
- Алкогольні напої: Крім кагору, інші алкогольні напої не допускаються.
- Кров’яна ковбаса: Продукти з крові тварин, включаючи кров’яну ковбасу, заборонені.
- Матеріальні цінності: Коштовності, гроші, гаманці та прикраси не прийнято класти в кошик.
- Фрукти та овочі: Зазвичай не кладуть, оскільки їх можна було вживати під час посту.
- Сіль і перець: Також не рекомендується класти в кошик.
Що можна класти у великодній кошик?
Є й інші традиції та символічні елементи, які заведено включати у великодній кошик:
- Паска: Символізує хліб, який Христос розламав і роздав своїм учням.
- Великодні яйця: Означають початок нового життя.
- Хрін: Символ сили духу і незламності.
- М’ясні продукти: Шинка, ковбаса і копченості символізують жертовне ягня.
- Свічка: Має бути запалена під час освячення, символізує світло між людьми.