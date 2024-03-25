Великдень 2024: коли святкуємо і що можна святити

У 2024 році православний Великдень припадає на 5 травня. Великдень – це найважливіше і найдавніше християнське свято, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. Ця подія вважається центральною в біблійній історії, тому й існує багато заборон, які пов’язані з Великоднем.

Що не можна класти у великодній кошик?

Не всі знають, що не можна святити на Великдень – є цілий список продуктів і напоїв, які краще з’їсти або випити вдома:

Алкогольні напої: Крім кагору, інші алкогольні напої не допускаються.

Кров’яна ковбаса: Продукти з крові тварин, включаючи кров’яну ковбасу, заборонені.

Матеріальні цінності: Коштовності, гроші, гаманці та прикраси не прийнято класти в кошик.

Фрукти та овочі: Зазвичай не кладуть, оскільки їх можна було вживати під час посту.

Сіль і перець: Також не рекомендується класти в кошик.

Що можна класти у великодній кошик?

Є й інші традиції та символічні елементи, які заведено включати у великодній кошик: