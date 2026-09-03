Вчителям змінять погодинну оплату праці з 2027 року

Кабінет Міністрів 31 серпня 2026 року постановою №1078 затвердив нові ставки погодинної оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників за проведення навчальних занять. Нові правила почнуть застосовуватися з 1 січня 2027 року, тоді як до кінця 2026-го діятимуть нинішні ставки. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зміна стосується оплати саме за проведення навчальних занять. Уряд визначив новий механізм розрахунку, за якого з 1 січня 2027 року погодинні ставки визначатимуться у відсотках від базової величини 28 885 грн. Цей показник використовується в новій системі оплати праці освітян.

До набрання чинності новими ставками для педагогічних та науково-педагогічних працівників залишатиметься чинний порядок. Під час розрахунку оплати за проведення занять застосовуватимуться ставки, встановлені для працівників усіх галузей економіки відповідно до чинних урядових правил.

Нова система є частиною масштабнішої зміни підходів до оплати праці освітян. Із 1 вересня 2026 року для значної частини педагогічних і науково-педагогічних працівників почала діяти оновлена модель, яка передбачає відмову від прив’язки посадових окладів до Єдиної тарифної сітки. Замість тарифних розрядів використовуються коефіцієнти, помножені на базову величину.

Базою для розрахунків визначено 28 885 грн — середньомісячну номінальну заробітну плату штатного працівника за даними Державної служби статистики за перший квартал 2026 року. Надалі для розрахунків планується використовувати показник середньої зарплати за перший квартал попереднього року, що дозволить змінювати базову величину відповідно до динаміки оплати праці в економіці.

Окремо уряд передбачив підвищення зарплат педагогічних працівників. Із 1 вересня 2026 року вчителі, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, працівники позашкільної освіти та інші категорії педагогів отримали чергове підвищення виплат на 20%. Перший етап підвищення відбувся ще 1 січня 2026 року, коли зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників зросли на 30%.

Фінансове забезпечення цих змін закладене в державному бюджеті. На освіту у 2026 році передбачено 278,7 млрд грн, що на 79,8 млрд грн більше, ніж у 2025 році. З них 195,3 млрд грн спрямовано на оплату праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. На оплату праці вчителів закладів загальної середньої освіти передбачено 160,5 млрд грн.

У червні 2026 року Кабмін також розподілив між 24 обласними бюджетами 6,6 млрд грн додаткової дотації. Кошти мають забезпечити місцеві бюджети ресурсом для своєчасної виплати підвищених зарплат працівникам бюджетної сфери, зокрема педагогам. Уряд пов’язав це рішення з підвищенням посадових окладів освітян.

Для системи освіти зміна погодинних ставок означає перехід до більш уніфікованого механізму розрахунку оплати за навчальні заняття. Водночас конкретна сума виплати залежатиме від категорії працівника, рівня освіти здобувачів та інших параметрів, передбачених затвердженими ставками.

Запровадження нових погодинних ставок є частиною запланованої реформи оплати праці освітян. Міністерство освіти і науки раніше повідомляло, що нову модель планують розвивати протягом 2026–2027 років, збільшуючи частку гарантованих виплат та змінюючи підхід до формування зарплати педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Таким чином, до 31 грудня 2026 року погодинна оплата за проведення навчальних занять розраховуватиметься за чинними ставками. З 1 січня 2027 року почнуть діяти ставки, визначені постановою №1078, а базовою величиною для їх розрахунку стане 28 885 грн.