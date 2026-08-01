Вчені з’ясували, скільки бактерій можуть містити кухонні губки
2026-01-08    130

Вчені з’ясували, скільки бактерій можуть містити кухонні губки

Нове лабораторне дослідження, проведене в Німеччині, показало, що звичайні кухонні губки можуть тривалий час зберігати бактерії, здатні викликати харчові отруєння. Дослідники встановили, що сальмонела, кишкова паличка та стафілококи можуть виживати всередині губок понад 14 днів, навіть після висихання, а зовнішній вигляд і запах не свідчать про рівень бактеріального забруднення.

Під час експериментів вчені виявили, що мікроорганізми формують біоплівки — захисні структури, які підвищують їхню стійкість до зовнішнього впливу та ускладнюють видалення під час звичайного миття. За результатами випробувань одна забруднена губка могла перенести до 100 тисяч бактерій на чисту поверхню лише за одне протирання. Це, на думку авторів роботи, підвищує ризик перехресного забруднення продуктів харчування та кухонного приладдя.

Дослідники також звернули увагу, що використання відбілювачів або інших побутових дезінфекційних засобів не завжди забезпечує повне знищення бактерій, особливо якщо губка використовується тривалий час. Усередині пористої структури мікроорганізми можуть залишатися життєздатними навіть після обробки, а окремі колонії продовжують розмножуватися після повторного зволоження.

Науковці порівняли губки зі щітками для миття посуду й дійшли висновку, що щітки висихають значно швидше, а тому створюють менш сприятливе середовище для розвитку бактерій. Завдяки меншій вологості та відкритій конструкції на їхній поверхні виявляли істотно нижчі показники бактеріального забруднення, що дозволяє розглядати їх як безпечнішу альтернативу для щоденного використання.

Проблема накопичення мікроорганізмів у кухонному приладді вже багато років привертає увагу дослідників у сфері харчової безпеки. За даними міжнародних організацій охорони здоров’я, перехресне забруднення поверхонь і кухонного інвентарю є одним із поширених факторів передачі збудників харчових інфекцій у побуті. Найчастіше бактерії потрапляють на губки після контакту із сирим м’ясом, рибою, яйцями або немитими овочами.

Фахівці з безпеки харчових продуктів рекомендують регулярно змінювати кухонні губки, не використовувати одну й ту саму губку для різних поверхонь та забезпечувати її повне висихання після використання. Такі заходи не гарантують повного усунення мікроорганізмів, однак можуть суттєво знизити ризик їх накопичення та поширення під час приготування їжі.

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