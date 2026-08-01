Вчені з’ясували, що беруші можуть бути ефективнішими за «рожевий шум»
2026-01-08    102

Вчені з’ясували, що беруші можуть бути ефективнішими за «рожевий шум»

Нові наукові дослідження підтверджують, що використання берушів у шумному середовищі може покращувати якість сну та зменшувати кількість нічних пробуджень. Це особливо актуально для жителів великих міст, людей із чутливим сном, працівників позмінного графіка та тих, хто часто подорожує. Водночас вибір відповідної моделі має важливе значення, а детальний гід із вибору берушів допоможе розібратися в основних типах і особливостях таких засобів захисту.

Дослідження провели на базі лабораторії сну за участю 25 здорових добровольців. Протягом семи ночей учасники спали в різних умовах: у тиші, під впливом транспортного шуму, із застосуванням рожевого шуму, у берушах та з комбінацією кількох методів захисту. Під час експерименту використовували полісомнографію — один із найточніших методів оцінки структури сну, який дає змогу аналізувати мозкову активність, дихання, серцевий ритм і тривалість окремих фаз сну.

Автори повідомили, що транспортний шум суттєво скорочував тривалість глибокого сну, тоді як використання берушів значною мірою компенсувало цей ефект. Водночас рожевий шум, який часто рекомендують як альтернативу тиші, хоч і зменшував кількість окремих пробуджень від авіаційного шуму, виявився менш ефективним. У деяких сценаріях дослідники навіть зафіксували скорочення REM-фази сну, яка відіграє важливу роль у роботі пам’яті, навчанні та емоційній регуляції.

Науковці наголошують, що результати не означають повну відмову від звукових застосунків для засинання. Вони підкреслюють, що дослідження проводилося за участю людей, які раніше не користувалися рожевим шумом регулярно, тому для оцінки довгострокового ефекту потрібні додаткові клінічні роботи. Водночас отримані дані свідчать, що прості механічні засоби захисту від шуму можуть залишатися одним із найефективніших рішень у міському середовищі.

Проблема шумового забруднення стає дедалі актуальнішою у світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, регулярний вплив гучних звуків здатний призводити до поступової втрати слуху, появи шуму у вухах, порушення сну та інших наслідків для здоров’я. Саме тому експерти рекомендують зменшувати нічний шум не лише за допомогою звукових пристроїв, а й шляхом фізичного захисту слуху або покращення шумоізоляції житла.

Дослідники також звернули увагу, що сучасний ринок товарів для сну активно розвивається: поряд із традиційними берушами виробники пропонують електронні навушники, генератори білого, рожевого та коричневого шуму. Проте автори роботи зазначають, що ефективність таких технологій повинна підтверджуватися незалежними клінічними випробуваннями, а не лише маркетинговими заявами виробників.

Фахівці вважають, що результати можуть вплинути на подальші рекомендації щодо боротьби з шумовим забрудненням, особливо для людей, які живуть поблизу аеропортів, залізничних колій або жвавих автомагістралей. Водночас вони закликають не робити остаточних висновків на основі одного дослідження та очікують нових робіт із більшою кількістю учасників і тривалішим періодом спостереження.

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