Вчені зуміли виростити справжні людські зуби

Вчені вперше виростили справжні людські зуби – замість штучних імплантів, пише Stem Cells Translational Medicine

Вони створили зародки зубів із спеціального природного матеріалу, який отримали з уже існуючих зубних зачатків. Туди додали людські клітини з пульпи зубів, клітини з емалі свинячих зубів і клітини людських судин.

Отримані конструкції імплантували в щелепи міні-свиней і вирощували кілька місяців.

У результаті в тварин почали формуватися зубні тканини, включно з періодонтальною зв’язкою, яка тримає зуб у щелепі. Видання зазначає, що це дослідження є важливим кроком до того, щоб у майбутньому людям можна було вирощувати нові живі зуби.