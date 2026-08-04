Вчені заявили про прискорення глобального потепління на Землі

Темпи глобального потепління на Землі після 2015 року суттєво прискорилися, а середня температура планети за останнє десятиліття зростала майже вдвічі швидше, ніж у попередні десятиліття. Таких висновків дійшла група дослідників Потсдамського інституту досліджень впливу зміни клімату (PIK), результати роботи яких опубліковано в журналі Geophysical Research Letters. Дослідження ґрунтується на аналізі міжнародних баз кліматичних спостережень і, за словами авторів, містить перші статистично вагомі докази прискорення довгострокового потепління.

Науковці встановили, що протягом останніх десяти років середня глобальна температура підвищувалася приблизно на 0,35 градуса Цельсія за десятиліття. Для порівняння, у період із 1970 до 2015 року цей показник становив менш ніж 0,2 градуса за аналогічний проміжок часу. Дослідники зазначають, що нинішні темпи є найвищими за весь період інструментальних спостережень, які ведуться з 1880 року.

Для перевірки результатів автори виключили вплив природних факторів, здатних тимчасово змінювати температуру планети. Із розрахунків були вилучені наслідки явища Ель-Ніньйо, великих вулканічних вивержень і змін сонячної активності. Такий підхід дозволив дослідити довгострокову кліматичну тенденцію без впливу короткочасних природних коливань, які вчені називають «кліматичним шумом».

У роботі використано інформацію одразу з п’яти незалежних міжнародних систем спостережень за температурою: NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth та ERA5. За словами дослідників, усі ці бази продемонстрували однакову тенденцію до прискорення потепління, що посилило достовірність отриманих результатів.

Провідний автор дослідження Стефан Рамсторф повідомив, що статистична достовірність висновків перевищує 98%, а ймовірність випадкового характеру виявленої тенденції залишається дуже низькою. Для перевірки отриманих результатів команда застосувала два незалежні статистичні методи аналізу, які окремо підтвердили збільшення швидкості зростання глобальної температури приблизно з 2015 року.

Попри врахування природних кліматичних факторів, 2023 та 2024 роки залишилися найтеплішими за всю історію інструментальних спостережень. Науковці зазначають, що отримані результати відповідають прогнозам сучасних кліматичних моделей, які передбачали прискорення потепління за умов збереження високих обсягів викидів парникових газів.

За оцінками авторів роботи, якщо нинішні темпи зміни клімату збережуться, середня глобальна температура може перевищити довгостроковий поріг у 1,5 градуса Цельсія вже до 2030 року. Саме цей показник визначений Паризькою кліматичною угодою як орієнтир для обмеження найнебезпечніших наслідків зміни клімату. Подальший розвиток ситуації, на думку дослідників, залежатиме від швидкості скорочення світових викидів вуглекислого газу, насамперед від використання викопного палива.

Потсдамський інститут досліджень впливу зміни клімату є одним із провідних європейських наукових центрів, який спеціалізується на дослідженні глобальних кліматичних процесів та їхнього впливу на економіку, екосистеми й суспільство. Його експерти регулярно беруть участь у роботі Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC), висновки якої використовуються під час формування міжнародної кліматичної політики.

Паризьку кліматичну угоду було ухвалено у 2015 році в межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Документ передбачає обмеження глобального потепління значно нижче 2 °C із прагненням утримати його в межах 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем. Досягнення цієї мети вимагає поступового скорочення викидів парникових газів, розвитку відновлюваної енергетики та впровадження низьковуглецевих технологій.