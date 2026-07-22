Вчені закликають частіше включати помідори до літнього раціону
2026-22-07    35

Вчені закликають частіше включати помідори до літнього раціону

У розпал сезону овочів експерти з харчування знову звернули увагу на роль помідорів у профілактиці хронічних захворювань і підтримці здорового раціону. Інтерес до цієї теми зріс після публікації нових оглядів досліджень про лікопін — природний антиоксидант, а які ще властивості цього пігменту відзначають фахівці можна дізнатися за посиланням. Питання є особливо актуальним у літній період, коли свіжі томати стають доступнішими для більшості споживачів.

Лікопін належить до каротиноїдів — природних рослинних пігментів, які надають червоного кольору томатам, кавунам, рожевому грейпфруту та деяким іншим плодам. За даними Національного інституту здоров’я США, антиоксиданти допомагають захищати клітини організму від окисного стресу, який вважається одним із факторів розвитку серцево-судинних, онкологічних та інших хронічних захворювань. Водночас фахівці наголошують, що жоден окремий продукт не може розглядатися як засіб профілактики або лікування хвороб.

Інтерес до лікопіну активно досліджується вже понад два десятиліття. Наукові огляди свідчать, що регулярне споживання продуктів, багатих на каротиноїди, пов’язують із нижчим ризиком окремих неінфекційних захворювань у рамках збалансованого харчування. Однак більшість дослідників підкреслюють, що позитивний ефект спостерігається саме при здоровому способі життя загалом, а не завдяки окремому компоненту раціону.

За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), томати залишаються однією з наймасовіших овочевих культур у світі. Щороку глобальне виробництво перевищує 180 мільйонів тонн, а найбільшими виробниками є Китай, Індія, Туреччина, Сполучені Штати та Італія. Завдяки високій доступності помідори входять до рекомендацій багатьох національних програм здорового харчування.

Фахівці також звертають увагу на особливість засвоєння лікопіну. Наукові дослідження показують, що після термічної обробки біодоступність цієї речовини може збільшуватися. Саме тому значну кількість лікопіну організм отримує не лише зі свіжих томатів, а й із томатної пасти, соусів або інших продуктів, виготовлених із помідорів. Водночас дієтологи рекомендують урізноманітнювати раціон різними овочами та фруктами, а не концентруватися на одному продукті.

На тлі зростання популярності здорового харчування експерти наголошують, що середземноморська дієта, до якої традиційно входять томати, оливкова олія, риба, бобові та цільнозернові продукти, залишається однією з найбільш вивчених моделей харчування. Саме комплексний підхід до раціону, а не окремі суперфуди чи біологічно активні речовини, сьогодні вважається основою сучасних рекомендацій у сфері громадського здоров’я.

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