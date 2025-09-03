Вбивство Парубія: підозрюваний зізнався

Підозрюваний у вбивстві українського політика Андрія Парубія Михайло Сцельніков зізнався у скоєному під час допитів і розповів про свої контакти з РФ.

У чоловіка був син-військовослужбовець, який зник безвісти на Бахмутському напрямку. Він почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти інформацію про долю сина. Почав спілкуватися з представниками РФ.

Підозрюваний повідомив своїм контактам у РФ, що проживає у Львові та розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив “неодноразово”.

Продовжуючи спілкування з представниками з РФ, він розпочав підготовку до вбивства: придбав спорядження та стежив за політиком.

Раніше повідомлялося, що спецслужби РФ “шантажували підозрюваного інформацією про те, де знаходиться тіло його сина-військовослужбовця ЗСУ”.

За останьою інформацією, Михайла Сцельнікова, підозрюваного у вбивстві Парубія, взяли під варту. Відповідне рішення ухвалив Галицький районний суд Львова у вівторок, 2 вересня. 52-річний львів’янин перебуватиме під вартою впродовж 60 діб.