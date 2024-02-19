Вбивство Навального не могло спричинити бунт, – політтехнолог

Вбивство опозиціонера Олексія Навального відпочатку не могло спровокувати вибух невдоволення простих росіян. Але є інші приводи, які потенційно можуть спричинити масовий народний протест, заявив колишній політтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов.

За його словами, росіяни не стали масово виходити на вулиці після вбивства Навального, тому що влада раніше особливо завзято залякувала саме його прихильників.

“Ось цей зріз людей, ліберальний, він настільки відпрасований вже, стільки людей сидять по тюрмах, у стількох вирок (…) статуси іноагента. І тому ми не можемо нікого за собою зараз повести, тому що в основному ми знаходимося в еміграції або в тюрмах або вбиті”, – заявив Мурзагулов.

Він підкреслив, що в будь-якому випадку для масштабних вуличних протестів потрібні “ватажки”. А таких людей в російському ліберальному середовищі вже нейтралізовано.

На думку Мурзагулова, ситуація в Росії посиплеться, коли знайдуться “кілька тисяч зневірених людей”. Ось тоді до них можуть приєднатися і російські солдати, які воюють на фронті, вважає він.