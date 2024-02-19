Вбивство Навального не могло спричинити бунт, – політтехнолог
2024-19-02    109

Вбивство Навального не могло спричинити бунт, – політтехнолог

Вбивство опозиціонера Олексія Навального відпочатку не могло спровокувати вибух невдоволення простих росіян. Але є інші приводи, які потенційно можуть спричинити масовий народний протест, заявив колишній політтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов.

За його словами, росіяни не стали масово виходити на вулиці після вбивства Навального, тому що влада раніше особливо завзято залякувала саме його прихильників. 

“Ось цей зріз людей, ліберальний, він настільки відпрасований вже, стільки людей сидять по тюрмах, у стількох вирок (…) статуси іноагента. І тому ми не можемо нікого за собою зараз повести, тому що в основному ми знаходимося в еміграції або в тюрмах або вбиті”, – заявив Мурзагулов.

Він підкреслив, що в будь-якому випадку для масштабних вуличних протестів потрібні “ватажки”. А таких людей в російському ліберальному середовищі вже нейтралізовано. 

На думку Мурзагулова, ситуація в Росії посиплеться, коли знайдуться “кілька тисяч зневірених людей”. Ось тоді до них можуть приєднатися і російські солдати, які воюють на фронті, вважає він.

Олексій Навальний, Ростислав Мурзагулов
Останні новини
Україна заборонить імпорт агропродукції з Польщі?

Україна заборонить імпорт агропродукції з Польщі?
Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у читать далее
19-02, 08:21
Польські протестувальники на кордоні намагались заблокувати рух поїздів

Польські протестувальники на кордоні намагались заблокувати рух поїздів
18 лютого польські протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ". Про це читать далее
19-02, 08:16
Атлантику очікує апокаліпсис, – вважають вчені

Атлантику очікує апокаліпсис, – вважають вчені
До початку зближення континентів відбудеться формування "Атлантичного вогняного кільця", внаслідок читать далее
19-02, 08:13
Вбивство Навального не могло спричинити бунт, – політтехнолог

Вбивство Навального не могло спричинити бунт, – політтехнолог
Вбивство опозиціонера Олексія Навального відпочатку не могло спровокувати вибух невдоволення простих росіян. читать далее
19-02, 08:10
Фітнес-тренер назвав найефективнішу вправу для схуднення

Фітнес-тренер назвав найефективнішу вправу для схуднення
Американський фітнес-тренер Ментус назвав найефективнішу вправу №1, яка може підштовхнути читать далее
18-02, 08:19
Рівень туризму в Європі вийшов на допандемійний

Рівень туризму в Європі вийшов на допандемійний
Чотири роки тому пардемія коронавірусу повністю зупинила світовий туризм. І читать далее
18-02, 08:13
Новоа гри в серії Metro з’явиться в 2025 чи 2026 році

Новоа гри в серії Metro з’явиться в 2025 чи 2026 році
Сьогодні виповнилося п'ять років з дня виходу українського шутера Metro Exodus від читать далее
18-02, 08:09
Данія передає Україні свою артилерію

Данія передає Україні свою артилерію
Данія вирішила передати Україні всю свою артиллерію. Таку заяву зробила премʼєр-міністр читать далее
18-02, 08:06
Найкраща закуска для здоров’я серця

Найкраща закуска для здоров’я серця
Кардіолог розповіла про свою улюблену післяобідню закуску, яку вона рекомендує читать далее
17-02, 12:31
“Шахтар” зіграв внічию у матчі ЛЄ проти “Марселя”

“Шахтар” зіграв внічию у матчі ЛЄ проти “Марселя”
Донецький "Шахтар" зіграв у результативну нічию з французьким "Марселем" у першому читать далее
17-02, 12:27
Зеленський виступив на Мюнхенській конференції

Зеленський виступив на Мюнхенській конференції
Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Зеленський заявив, читать далее
17-02, 12:23
Японія втратила статус третьої економіки світу

Японія втратила статус третьої економіки світу
За підсумками 2023 року Японія втратила статус третьої за величиною читать далее
16-02, 09:02
З’явився безкоштовний аналог ChatGPT від Nvidia

З’явився безкоштовний аналог ChatGPT від Nvidia
Nvidia представила власний аналог чат-бота ChatGPT. Його відмінною рисою є те, читать далее
16-02, 08:59
Під Авдіївкою росіяни зазнали великих втрат

Під Авдіївкою росіяни зазнали великих втрат
У разі окупації Авдіївки, росіяни не зможуть швидко просунутися й захопити читать далее
16-02, 08:56
Топ-10 найбільш доброзичливих котячих порід

Топ-10 найбільш доброзичливих котячих порід
Видання Scotsman назвало топ-10 котячих порід, представники яких є найбільш доброзичливими та читать далее
15-02, 09:07
Вчені розповіли про корисні для людини властивості м’ятного чаю

Вчені розповіли про корисні для людини властивості м’ятного чаю
Видання USA Today пише, що якщо ви шанувальник м'ятного чаю, то читать далее
15-02, 09:05
Пунктів обміну валюти в Україні стало більше

Пунктів обміну валюти в Україні стало більше
За підсумками 2023 року пункти обміну валют забезпечили надходження 384,7 читать далее
15-02, 09:01
Доплати військовим: в Раді зареєстрували новий законопроект

Доплати військовим: в Раді зареєстрували новий законопроект
Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект "Про внесення змін до читать далее
15-02, 08:59
20 000 українців подали заяви про шлюб через “Дію”

20 000 українців подали заяви про шлюб через “Дію”
За рік близько 20 000 молодят подали заяви про шлюб на читать далее
15-02, 08:54
Росія небезпечна для НАТО і ЄС, – ГУР

Росія небезпечна для НАТО і ЄС, – ГУР
Деякі сигнали вказують на те, що Російська Федерація становить загрозу читать далее
25-01, 10:27
Теги
Metro Exodus Данія Микола Сольський Олексій Навальний Польща Ростислав Мурзагулов гра економіка заборона здоров'я зеленський наука серце спорт схуднення туризм футбол фінанси фітнес ходьба