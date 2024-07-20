Вбито Ірину Фаріон

19 липня ввечері на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у Ірину Фаріон. ЇЇ госпіталізували з вогнепальним пораненням голови.

Медики встигли провести операцію первинної хірургічної обробки рани голови, жінка перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. 60-річна громадська діячка померла після 23:00 — у неї не витримало серце.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Як імовірні версії вбивства слідчі розглядають громадсько-політичну діяльність Фаріон та особисту неприязнь до неї.

Мешканці будинку загиблої розповідали, що протягом кількох тижнів бачили підозрілого молодика, який із ранку й до вечора сидів на лаві неподалік її будинку. Глава МЗС Ігор Клименко сказав, що про цього чоловіка поки що нічого невідомо, однак він дійсно кілька днів перебував поблизу будинку у визначений час і, ймовірно, він і є нападником.