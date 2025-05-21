Вбито Андрія Портнова

Екс-соратнику Януковича Андрію Портнову стріляли в спину. Одна з куль влучила в шию, після чого він упав обличчям донизу, а нападник добив його пострілом у голову, пише El Mundo.

Інцидент стався близько 9:15 ранку за місцевим часом біля школи, куди Портнов підвозив дітей. Тривають пошуки нападника.

Хто такий Портнов:

▪️один з ключових юристів, які сприяли створенню правової бази для репресій проти учасників Євромайдану;

▪️при ньому розроблялися документи, що обмежують права і свободи громадян в інтересах режиму;

▪️був внесений ЄС до чорного списку за нецільове використання державних коштів і порушення прав людини в Україні. Його виправдали, але українські спецслужби почали розслідування щодо його зв’язків з росією;

▪️висловлювався проти євроатлантичного курсу України;

▪️После Майдану втік до росії, потім до Відня. Його сім’я скуповувала елітну нерухомість у рф.