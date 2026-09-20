«Вавилон-Берлін»: фінальний сезон серіала показав прихід Гітлера до влади
2026-20-09    82

«Вавилон-Берлін»: фінальний сезон серіала показав прихід Гітлера до влади

У Німеччині 10 вересня 2026 року в медіатеці ARD вийшов п’ятий і останній сезон серіалу «Вавилон-Берлін». Вісім нових епізодів переносять дію у січень-лютий 1933 року, коли Адольф Гітлер став рейхсканцлером, а Веймарська республіка почала перетворюватися на диктатуру. Телевізійна прем’єра фінальних епізодів стартувала 19 вересня на каналі Das Erste.

Попередні чотири сезони розповідали про Берлін 1929–1931 років — період політичної нестабільності, економічних проблем і гострого протистояння між різними політичними силами. У новому сезоні місто вже перебуває в іншій політичній реальності, а сюжет розгортається на тлі перших тижнів після призначення Гітлера главою уряду Німеччини.

Однією з центральних сюжетних ліній стає розслідування Шарлотти Ріттер, яку грає Лів Ліза Фріс. Вона займається серією вбивств ветеранів Першої світової війни. Слідство приводить до подій воєнного часу та зникнення медичної картки, пов’язаної з Гітлером. Паралельно детектив Гереон Рат у виконанні Фолькера Бруха намагається врятувати психіатра, який лікував майбутнього німецького лідера та може володіти інформацією про його стан.

Сценарій фінального сезону значною мірою зосереджений на питанні, чи існували у 1933 році можливості для зупинки нацистського руху. У сюжеті показані різні варіанти розвитку подій — від спроб оприлюднити компрометуючі матеріали про Гітлера до ідей об’єднання комуністів і соціал-демократів напередодні виборів.

Важливою частиною фіналу стають документальні кадри, які показують наслідки встановлення нацистського режиму. На екрані поступово зникає образ вільного й богемного Берліна, який був одним із центральних мотивів попередніх сезонів. Художня історія головних героїв таким чином переходить у документальний контекст подальшої історії Німеччини.

Вихід фінального сезону відбувається на тлі нових дискусій про політичні паралелі між подіями 1930-х років і сучасною Німеччиною. У німецьких медіа та соціальних мережах обговорюють, наскільки автори свідомо проводять такі паралелі. Окремо увагу привертає політична позиція творців, зокрема їхня симпатія до лівих політичних сил, показана через сюжетні лінії сезону.

Актуальність цих дискусій посилюють результати земельних виборів у Саксонії-Ангальт, що відбулися 6 вересня 2026 року. «Альтернатива для Німеччини» отримала найбільшу кількість мандатів у новому ландтазі — 39 із 97. Партія набрала близько 39% других голосів, за офіційними попередніми результатами виборчої адміністрації землі.

«Вавилон-Берлін» є одним із наймасштабніших німецьких телевізійних проєктів останніх років. За п’ять сезонів було створено 48 епізодів, зйомки тривали понад 530 днів, а серіал продавали для показу більш ніж у 140 країнах. У виробництві взяли участь близько 400 акторів і 17 тисяч статистів.

Серіал створений за мотивами циклу детективних романів німецького письменника Фолькера Кутшера про Гереона Рата. Телевізійна версія завершує історію у 1933 році, тоді як книжкова серія продовжує розповідь про героя в наступні роки. Останній опублікований роман циклу переносить події до 1938 року.

Фінальний сезон став завершенням десятирічної роботи творців серіалу. Вісім нових епізодів доступні в медіатеці ARD, а останні чотири серії мають вийти в ефірі Das Erste 25 вересня 2026 року.

ARD, Адольф Гітлер, Вавилон-Берлін, Веймарська республіка, кіно, Німеччина
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