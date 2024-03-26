Василь Малюк розкрив деталі ураження літака А-50

На білоруському аеродромі “Мачулищі” 26 лютого 2023 року було пошкоджено перший російський розвідувальний літак А-50. За словами голови СБУ Василя Малюка, у нього влучили два ударні БпЛА. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV.

Малюк зауважив, що Служба безпеки України має багато напрямків роботи, серед яких і диверсійний, завдяки чому й було пошкоджено ворожий літак.

“У Білорусі відпрацювали аеродром у Мачулищах, російський літак А-50, який здійснював глибоку радіолокаційну розвідку. Він був відповідно диверсійно відпрацьований”, – наголосив голова СБУ.

Посадовець зазначив, що ударні дрони відпрацювали “хірургічно” та назавжди вивели з ладу радіолокаційну систему А-50.

“Ми хірургічно спрацювали по антені. Оперативний склад на своєму сленгу називає її “сковорідкою”, бо вона має форму тарілки. Два наші ударні дрони завдали успішного вогневого ураження”, – запевнив Малюк.

Справка.

Вранці 26 лютого 2023 року на військовому аеродромі в селищі Мачулищі, що знаходиться в Білорусі, було здійснено підрив літака РФ А-50. Внаслідок двох вибухів було пошкоджено середню та центральну частину літака, авіоніку та радіолокаційну антену.

Після цього у Білорусі силовики затримали шестеро людей, яких підозрювали у вибухах на аеродромі. Всіх підозрюваних було засуджено до двох діб арешту за “непокору”, але потім їх відпустили.