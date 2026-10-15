Василь Малюк: біографія та цікаві факти про ексголову СБУ

Василь Малюк — український генерал-лейтенант, колишній голова Служби безпеки України (СБУ), який керував спецслужбою під час повномасштабної війни з Росією. Він став відомим завдяки участі в організації спеціальних операцій проти російських військових об’єктів, зокрема операції «Павутина». У січні 2026 року Верховна Рада звільнила Малюка з посади голови СБУ, після чого він заявив, що залишиться в системі спецслужби. У жовтні 2026 року його ім’я знову опинилося в центрі уваги через обговорення можливого призначення начальником Київської міської військової адміністрації (КМВА). Станом на 15 жовтня офіційного рішення про таке призначення не оприлюднено, а повідомлення про можливу кандидатуру Малюка залишаються предметом політичних обговорень.

Біографія

Василь Васильович Малюк народився 28 лютого 1983 року в Коростишеві Житомирської області. У 2005 році він закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю «Правознавство». Службу в органах державної безпеки розпочав у 2001 році, а згодом працював у регіональних підрозділах СБУ, де займався, зокрема, протидією корупції та організованій злочинності. За відкритими біографічними даними, у 2021 році він здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У січні 2020 року Малюк обійняв посаду першого заступника начальника Головного управління СБУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. У лютому 2022 року його призначили заступником голови СБУ, а згодом — першим заступником керівника відомства. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він працював у керівництві спецслужби, яка брала участь у контррозвідувальних і бойових операціях.

У липні 2022 року Малюк став тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ. 7 лютого 2023 року Верховна Рада призначила його повноцінним керівником відомства за поданням президента Володимира Зеленського. За це рішення проголосували 324 народні депутати. У січні 2024 року президент присвоїв Малюку військове звання генерал-лейтенанта.

Під час керівництва Малюка СБУ повідомляла про проведення операцій проти російської військової інфраструктури. Однією з найвідоміших стала операція «Павутина» в червні 2025 року, під час якої українські безпілотники атакували російські військові аеродроми. За даними СБУ, було уражено 41 літак на чотирьох аеродромах. Російська сторона також повідомляла про атаки безпілотників, однак оцінки їхніх наслідків у різних повідомленнях відрізнялися.

5 січня 2026 року Малюк заявив про свій вихід із посади голови СБУ, наголосивши, що залишиться в системі спецслужби та зосередиться на асиметричних спецопераціях. 13 січня Верховна Рада ухвалила постанову про його звільнення. За рішення проголосували 235 депутатів. Після цього обов’язки керівника СБУ тимчасово виконував Євген Хмара.

У жовтні 2026 року Малюк знову з’явився в новинах у зв’язку із ситуацією в Києві. 13 жовтня Володимир Зеленський повідомив про консультації щодо безпеки, захисту критичної інфраструктури та управління столицею. Серед учасників зустрічі був і колишній голова СБУ. Народний депутат Олексій Кучеренко припустив, що Малюка можуть призначити начальником КМВА. Водночас окреме медіа з посиланням на джерело повідомило, що він нібито відмовився від такої пропозиції. Офіційного підтвердження призначення або відмови від нього не оприлюднено.

Цікаві факти

Звання Героя України. У травні 2025 року Малюк отримав звання Героя України. Відзнаку присвоїли за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності країни. Його діяльність на чолі СБУ була пов’язана з розширенням використання безпілотників та інших асиметричних засобів ураження російських військових об’єктів.

Операція «Павутина». Малюк публічно пов’язував діяльність СБУ з проведенням складних операцій на території Росії. Операція «Павутина», проведена в червні 2025 року, передбачала використання безпілотників для атак на авіабази. За заявою української спецслужби, її готували протягом тривалого часу, а дрони доставляли до районів розташування цілей прихованим способом. Російські військові об’єкти стали цілями атаки, оскільки там базувалася стратегічна авіація.

Особисте життя. Малюк не належить до публічних діячів, які регулярно розповідають про сім’ю, побут або захоплення. У медіа з’являлися повідомлення, що він одружений і має дітей, однак детальна інформація про його дружину, дітей та їхнє повсякденне життя обмежена. Тому відомості про родину варто відокремлювати від офіційно підтверджених фактів його державної служби.

Зв’язок із рідним містом. У грудні 2024 року в Коростишеві порушили питання про присвоєння Малюку звання почесного громадянина міста. Ця відзнака пов’язана з його походженням із Житомирської області та діяльністю на посаді керівника СБУ. Інформація про це рішення публікувалася місцевими медіа з посиланням на матеріали міської ради.

Відповіді на питання про Василя Малюка

1. Скільки років Василю Малюку?

Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року. Станом на 15 жовтня 2026 року йому 43 роки. Його рідне місто — Коростишів Житомирської області.

2. Де навчався Василь Малюк?

У 2005 році він закінчив Національну академію Служби безпеки України. Його спеціальність — правознавство. У 2021 році, за даними відкритих біографічних матеріалів, він здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

3. Коли Василь Малюк очолив СБУ?

Він став тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ в липні 2022 року. 7 лютого 2023 року Верховна Рада затвердила його на посаді за поданням президента Володимира Зеленського. У січні 2026 року парламент звільнив його з посади.

4. Чому Василь Малюк залишив посаду голови СБУ?

5 січня 2026 року Малюк заявив, що йде з посади, але залишиться в системі СБУ для роботи над спеціальними операціями. 13 січня Верховна Рада ухвалила постанову про його звільнення. У своїй заяві Малюк наголошував на продовженні роботи у сфері спеціальних операцій.

5. Чи призначать Василя Малюка начальником Київської міської військової адміністрації?

Станом на 15 жовтня 2026 року офіційного рішення про призначення немає. Народний депутат Олексій Кучеренко припустив, що Малюк може очолити КМВА після зустрічі з президентом. Інше медіа з посиланням на джерело повідомило про його нібито відмову від пропозиції, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.