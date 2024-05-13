Василь Ломаченко переміг Камбососа і став чемпіоном світу IBF

Українець Василь Ломаченко вперше за чотири роки став чемпіоном світу з боксу в легкій вазі. У поєдинку Ломаченко — Камбосос українець здобув дострокову перемогу нокаутом в 11-му раунді.
Василь Ломаченко контролював перебіг подій у ринзі. У восьмому раунді Камбосос зазнав від українця розсічення брови, а в 11-му — завершив поєдинок після двох нокдаунів.
Статистика бою:
- Ломаченко перевершив суперника за загальним числом ударів — 480 проти 371 в австралійця.
- 175 ударів Ломаченка були влучними, натомість Камбосос мав у понад чотири рази менше таких спроб — 40.
- У двох раундах — четвертому і десятому — господар рингу в австралійському Перті обмежувався лише одним прицільним ударом.
- Ломаченко викинув 105 силових ударів. Натомість 25 таких ударів від Камбососа припали в тіло суперника — проти 17 у українця.