Василь Ломаченко переміг Камбососа і став чемпіоном світу IBF

Українець Василь Ломаченко вперше за чотири роки став чемпіоном світу з боксу в легкій вазі. У поєдинку Ломаченко — Камбосос українець здобув дострокову перемогу нокаутом в 11-му раунді.

Василь Ломаченко контролював перебіг подій у ринзі. У восьмому раунді Камбосос зазнав від українця розсічення брови, а в 11-му — завершив поєдинок після двох нокдаунів.

Статистика бою: