Василь Ломаченко — один із найтитулованіших боксерів в історії України та світового аматорського боксу. Він став дворазовим олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях та володарем численних міжнародних нагород. Спортсмен здобув популярність завдяки технічному стилю ведення бою, високій швидкості та нестандартній роботі ніг. Його кар’єра охоплює як визначні перемоги на найбільших турнірах світу, так і резонансні дискусії поза рингом. Ломаченко протягом багатьох років залишається одним із найвідоміших українських спортсменів на міжнародній арені.

Біографія

Василь Анатолійович Ломаченко народився 17 лютого 1988 року в місті Білгород-Дністровський Одеської області. Його батько Анатолій Ломаченко був тренером з боксу і став головним наставником сина протягом усієї кар’єри.

У дитинстві майбутній чемпіон займався не лише боксом. За наполяганням батька він також відвідував секції акробатики та народних танців, що, за словами самого спортсмена, допомогло розвинути координацію, баланс та швидкість пересування на рингу.

Першого великого успіху Ломаченко досяг у юнацькому віці. У 2006 році він став чемпіоном світу серед юніорів, а вже у 2007 році виграв чемпіонат світу серед дорослих у Чикаго. У 2008 році на Олімпійських іграх у Пекіні українець завоював золоту медаль у ваговій категорії до 57 кг та отримав Кубок Вела Баркера як найкращий боксер турніру.

У 2012 році на Олімпіаді в Лондоні Ломаченко вдруге став олімпійським чемпіоном, цього разу у вазі до 60 кг. Його аматорська кар’єра завершилася з результатом, який різні джерела оцінюють у понад 390 перемог при лише одному офіційно зафіксованому програші.

У професійному боксі Ломаченко дебютував у жовтні 2013 року. Вже у третьому поєдинку він боровся за титул чемпіона світу. У червні 2014 року українець переміг американця Гарі Расселла-молодшого та став чемпіоном світу за версією WBO у напівлегкій вазі.

Надалі він завойовував титули у другій напівлегкій та легкій вагових категоріях. Ломаченко ставав чемпіоном за версіями WBO, WBA та WBC, а також входив до рейтингів найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

У травні 2024 року українець переміг австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний титул чемпіона світу IBF у легкій вазі. У червні 2025 року Ломаченко офіційно оголосив про завершення професійної кар’єри.

Цікаві факти

Василь Ломаченко є одним із небагатьох боксерів в історії, які стали чемпіонами світу у професіоналах менш ніж за п’ять поєдинків після дебюту.

Упродовж кар’єри він неодноразово отримував від боксерських журналістів та аналітиків прізвисько Hi-Tech через високий рівень технічної підготовки та складний стиль ведення бою.

Серед найгучніших перемог українця — бої проти Хорхе Лінареса, Гільєрмо Рігондо, Люка Кемпбелла та Джорджа Камбососа. Частина суперників відмовлялася продовжувати поєдинки після кількох раундів через перевагу Ломаченка.

Особисте життя спортсмена залишається відносно непублічним. Відомо, що він одружений із Оленою Ломаченко. Подружжя виховує дітей, однак сім’я рідко коментує приватне життя в медіа.

Поза спортивними досягненнями Ломаченко неодноразово ставав учасником суспільних дискусій через свої релігійні погляди (активно підтримує УПЦ), висловлювання щодо історичних тем та публікації в соціальних мережах. Деякі його заяви викликали критику не значної частини українського суспільства, тоді як чисельні прихильники спортсмена наголошували на його праві висловлювати власну позицію.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Ломаченко повернувся до України та вступив до лав територіальної оборони рідного міста.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Василю Ломаченку?

Василь Ломаченко народився 17 лютого 1988 року. Станом на 2026 рік йому виповнилося 38 років. Більшу частину свого життя він присвятив боксу та спортивній кар’єрі.

Де народився Василь Ломаченко?

Майбутній чемпіон народився у місті Білгород-Дністровський в Одеській області. Саме там він розпочав займатися спортом під керівництвом свого батька. Це місто залишається важливою частиною його біографії.

Хто тренував Василя Ломаченка?

Головним тренером спортсмена був його батько Анатолій Ломаченко. Він супроводжував сина від дитячих змагань до чемпіонських боїв у професійному боксі. Їхній тандем вважається одним із найуспішніших в історії українського спорту.

Чи має Василь Ломаченко олімпійські нагороди?

Так, він є дворазовим олімпійським чемпіоном. Золоті медалі були здобуті на Іграх у Пекіні у 2008 році та Лондоні у 2012 році. Крім того, на Олімпіаді-2008 він отримав Кубок Вела Баркера.

Чим завершилася його професійна кар’єра?

Останнім великим досягненням Ломаченка стало завоювання титулу чемпіона світу IBF у 2024 році. У червні 2025 року спортсмен оголосив про завершення кар’єри. На момент відходу з рингу він залишався одним із найуспішніших українських боксерів усіх часів.