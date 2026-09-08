Василь Кобін: біографія та цікаві факти про футболіста і тренера

Василь Кобін — український футболіст і тренер, який найбільше відомий виступами за донецький «Шахтар» та збірну України. Він народився 24 травня 1985 року та пройшов шлях від вихованця закарпатського футболу до багаторазового чемпіона країни. У складі «Шахтаря» Кобін провів вісім років і виграв 16 командних трофеїв, серед яких шість чемпіонських титулів. Після завершення ігрової кар’єри він перейшов до тренерської роботи, очоливши «Минай», а згодом працював спортивним директором харківського «Металіста». 8 вересня 2026 року Кобін залишив посаду головного тренера «Інгульця», яку обіймав із червня 2024 року.

Біографія

Василь Васильович Кобін народився 24 травня 1985 року в Закарпатті. Перші кроки у футболі зробив у системі закарпатської футбольної школи, де займався у СДЮШОР Ужгорода та ДЮСШ-1. Першим тренером футболіста називають Імре Лендела. У базі Української асоціації футболу зафіксовані виступи Кобіна в юнацьких командах Ужгорода наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років.

Професійну кар’єру Кобін розпочав у системі «Закарпаття». У сезоні 2003/04 він допоміг ужгородській команді виграти Першу лігу та піднятися до найвищого дивізіону. Після цього футболіст закріпився на рівні елітного чемпіонату, а в 2006 році перейшов до львівських «Карпат». За три сезони у Львові він провів понад 80 матчів чемпіонату.

У червні 2009 року Кобін став гравцем донецького «Шахтаря». Саме цей період став найбільш титулованим у його кар’єрі. За вісім років у клубі він виграв шість чемпіонатів України, п’ять Кубків України та п’ять Суперкубків. Офіційний сайт «Шахтаря» зазначає, що загалом Кобін провів за команду 80 матчів і забив п’ять голів. У сезоні 2015/16 він також зіграв у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала».

Під час виступів за «Шахтар» Кобін мав орендні періоди у харківському «Металісті» та білоруському «Шахтарі» із Солігорська. У 2017 році він залишив донецький клуб як вільний агент. Після цього грав за рівненський «Верес», казахстанський «Тобол», а завершував кар’єру футболіста у «Минаї». У 2018 році він приєднався до закарпатського клубу, за який провів останні матчі як гравець.

За збірну України Кобін виступав у 2009–2011 роках. Національна команда була наступним рівнем після виступів за молодіжну збірну, а загалом футболіст провів 11 матчів за головну команду країни. На клубному рівні він переважно грав на правому фланзі оборони та міг діяти як правий півзахисник. За даними УПЛ, зріст Кобіна становить 179 см, вага — 74 кг.

Після завершення ігрової кар’єри Кобін залишився у «Минаї», але вже як тренер. У червні 2019 року він очолив клуб, для якого його призначення стало першим досвідом роботи головним тренером. Під його керівництвом «Минай» виграв Першу лігу, дебютував в УПЛ і вперше здобував перемоги на найвищому рівні. У вересні 2021 року клуб повідомив про звільнення Кобіна. За офіційними даними «Миная», за час роботи тренером команда провела під його керівництвом 64 офіційні матчі та здобула 28 перемог.

У липні 2022 року Кобін перейшов до управлінської роботи. «Металіст» призначив його спортивним директором. На цій посаді він працював до завершення сезону 2023/24, після чого сторони вирішили не продовжувати контракт. Сам харківський клуб повідомляв, що Кобіна призначили спортивним директором у липні 2022 року та відзначав його роботу з командою.

Наступним етапом стала робота в «Інгульці». Кобін очолив команду з Петрового у червні 2024 року. У сезоні 2024/25 команда посіла 15-те місце в УПЛ та вибула до Першої ліги. Наступного сезону «Інгулець» завершив чемпіонат Першої ліги на п’ятій позиції й не зміг повернутися до елітного дивізіону. На старті сезону 2026/27 команда набрала вісім очок у шести матчах. 8 вересня 2026 року клуб припинив співпрацю з Кобіним, а тимчасовим виконувачем обов’язків головного тренера став Олександр Стахів.

Цікаві факти

Одним із найбільш незвичних епізодів ігрової кар’єри Кобіна став його перехід із «Карпат» до «Шахтаря» у 2009 році. У новій команді він опинився в період, коли клуб формував склад, який згодом регулярно вигравав внутрішні трофеї. За час перебування в Донецьку Кобін став володарем 16 командних нагород — шести чемпіонських титулів, п’яти Кубків і п’яти Суперкубків України.

У сезоні 2015/16 Кобін зіграв за «Шахтар» у Лізі чемпіонів проти «Реала». Сам матч завершився перемогою мадридської команди, але українець отримав ігровий час у поєдинку найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Ще один відомий момент пов’язаний із виступами Кобіна за «Металіст». У матчі Ліги Європи сезону 2014/15 проти варшавської «Легії» футболіст забив гол ударом через себе. Цей епізод згадувався у матеріалах про його подальше призначення спортивним директором харківського клубу.

Кобін також має безпосередній зв’язок із «Минаєм» як футболіст і тренер. Саме у цьому клубі він завершив ігрову кар’єру, а згодом отримав першу роботу головним тренером. Таким чином, закарпатська команда стала важливим етапом переходу Кобіна від футболіста до тренера.

У відкритих джерелах немає достатньо підтверджених відомостей про приватне життя Кобіна, зокрема про дружину, дітей або інші сімейні обставини. Тому поширювати непідтверджені дані на цю тему немає підстав.

Відповіді на питання про Василя Кобіна

Хто такий Василь Кобін?

Василь Кобін — колишній український футболіст і тренер. Найбільшу частину ігрової кар’єри він провів у донецькому «Шахтарі», з яким виграв 16 трофеїв. Також Кобін зіграв 11 матчів за збірну України та після завершення кар’єри працював головним тренером і спортивним директором.

Скільки років Василю Кобіну?

Кобін народився 24 травня 1985 року. Станом на 8 вересня 2026 року йому 41 рік. Цю дату народження підтверджують профілі УПЛ та УАФ.

За які клуби грав Василь Кобін?

У різні роки футболіст виступав за «Закарпаття», «Карпати», «Шахтар», «Металіст», «Шахтар» із Солігорська, «Верес», «Тобол» і «Минай». Найбільш успішним був період у донецькому «Шахтарі», де він провів вісім років і здобув 16 трофеїв.

Скільки матчів Василь Кобін провів за збірну України?

Кобін зіграв 11 матчів за національну збірну України. Його виступи за головну команду країни припали на період 2009–2011 років. До цього він також виступав на молодіжному рівні.

Чому Василь Кобін залишив «Інгулець»?

8 вересня 2026 року «Інгулець» офіційно оголосив про припинення співпраці з Кобіним. На старті сезону 2026/27 команда набрала вісім очок у шести матчах і посідала восьме місце в Першій лізі. Клуб подякував тренеру за роботу, а тимчасово виконувати його обов’язки призначили Олександра Стахіва.