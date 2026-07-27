Василь Гончарук — український громадський діяч, керівник громадських організацій та президент ГО «Футбольна асоціація жінок міста Києва». У 2026 році його ім’я набуло широкого розголосу після ракетного удару РФ по виставці «Критично захищено» у Київській області, організатором якої виступала очолювана ним Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада». Після трагедії правоохоронні органи повідомили йому про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людей. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. До цього Гончарук був відомий насамперед своєю діяльністю у сфері громадських ініціатив, молодіжної політики та розвитку жіночого футболу.

Біографія

Василь Віталійович Гончарук народився 30 липня 1979 року. У 2004 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2018 році здобув ступінь магістра в Національній академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».

У 2014 році він заснував та очолив громадську організацію «Наша Оболонь». Наступного року став керівником громадської організації «Футбольна асоціація жінок міста Києва», яка займається розвитком жіночого футболу.

З 2016 року Гончарук працював заступником голови Федерації футболу міста Києва та очолював комітет із жіночого футболу. У 2017 році за його ініціативи у Київській міській раді була створена робоча група з розвитку жіночого футболу.

У 2018 році він заснував громадську організацію «Дитячо-юнацька футбольна академія “Атекс”», а також громадську організацію «Молодіжний центр комунікацій». У різні роки проходив навчальні програми Ради Європи, пов’язані з розвитком громадської участі та місцевого самоврядування. З лютого 2021 року був радником голови Гостомельської громади з питань молодіжної політики та розвитку спорту.

6 жовтня 2023 року в Києві реєструється ТОВ “Інженерно-технічне виробниче підприємство “Армада” зі статутним капіталом 100 тисяч гривень. Основний вид діяльності: виробництво повітряних і космічних літальних апаратів. Першим директором компанії значився Віктор Криворучко, а співвласницею і бенефіціаром – Марія Висоцька. У серпні 2024 року Висоцька виходить зі складу засновників, її частка переходить Гончаруку, і він стає одноосібним власником та директором. Юридична адреса переїжджає з київського офісу на вулиці Павлівській до індустріального парку “Малин – Захід” у Житомирській області.

У 2026 році очолювана ним Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада» виступила організатором виставки «Критично захищено» у Київській області. 24 липня під час заходу російська ракета влучила по території виставки. За офіційними даними, загинули щонайменше 11 людей, десятки отримали поранення. Після цього слідчі повідомили Гончаруку про підозру за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України («Службова недбалість»), а суд узяв його під варту без альтернативи застави. Сам Гончарук заявив у суді, що співпрацює зі слідством.

Цікаві факти

До появи у сфері оборонних технологій Василь Гончарук був відомий насамперед як громадський діяч та функціонер у сфері жіночого футболу. Він багато років займався розвитком спортивних і молодіжних проєктів у Києві.

Серед його громадських ініціатив — створення організацій, що працюють із молоддю, розвитком місцевого самоврядування та громадянського суспільства. За активну діяльність у спортивній сфері отримував подяки та дипломи від Київської міської державної адміністрації.

Найгучнішим публічним епізодом, пов’язаним із його ім’ям, стала трагедія на виставці «Критично захищено» у липні 2026 року. Після удару РФ правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження та висунули організатору підозру щодо можливих порушень під час проведення заходу. Остаточну правову оцінку його діям має надати суд, а розслідування триває.

Відкритих підтверджених даних про сімейний стан, захоплення поза громадською діяльністю чи інші деталі приватного життя Василя Гончарука у публічних джерелах немає.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Василь Гончарук?

Василь Гончарук — український громадський діяч, керівник низки громадських організацій та президент ГО «Футбольна асоціація жінок міста Києва». Також він очолює Асоціацію виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада». Саме ця асоціація організувала виставку «Критично захищено» у 2026 році.

Скільки років Василю Гончаруку?

За відкритими даними, Василь Гончарук народився 30 липня 1979 року. Його дата народження опублікована на офіційному сайті Асоціації футболу міста Києва.

Яку освіту має Василь Гончарук?

Він закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Менеджмент організацій», а згодом здобув ступінь магістра державного управління в Національній академії державного управління при Президентові України. Обидві освіти підтверджені офіційною біографічною інформацією.

Чому Василь Гончарук опинився в центрі уваги?

Його ім’я стало широко відомим після ракетного удару РФ по виставці у Київській області 24 липня 2026 року. Після трагедії слідчі повідомили йому про підозру у службовій недбалості, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави. Розслідування триває, а вина особи може бути встановлена лише рішенням суду.

Що відомо про особисте життя Василя Гончарука?

У відкритих офіційних джерелах відсутня підтверджена інформація про його дружину, дітей або інші деталі сімейного життя. Також немає достовірних відомостей про його хобі чи приватні захоплення. Тому такі дані не можуть бути наведені без документального підтвердження.