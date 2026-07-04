Василь Гунько: біографія та цікаві факти про військового і блогера
2026-04-07    135

Василь Гунько: біографія та цікаві факти про військового і блогера

Василь Гунько — український військовослужбовець, блогер та автор контенту, який здобув широку популярність завдяки публікаціям про службу в Збройних силах України, військовий побут та актуальні питання мобілізації. Його відео та дописи регулярно набирають значні аудиторії у соціальних мережах, а окремі коментарі стають предметом обговорення в українському інформаційному просторі. Гунько поєднує службу із публічною діяльністю, пояснюючи окремі аспекти військового життя та власний досвід. Його матеріали часто використовують як привід для суспільної дискусії щодо мобілізації, військової дисципліни та взаємодії цивільних із ТЦК. Водночас значна частина особистої інформації про військового у відкритих джерелах відсутня.

Біографія

Василь Гунько є українським військовослужбовцем, який став відомим насамперед завдяки активній діяльності у соціальних мережах після початку повномасштабної війни Росії проти України.

У своїх публікаціях він регулярно розповідає про службу, військовий побут, підготовку військових, взаємодію між військовослужбовцями та цивільними, а також коментує актуальні законодавчі зміни, що стосуються мобілізації та військового обліку.

Окремі відео Василя Гунька присвячені роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, проходженню військово-лікарської комісії, оформленню документів і правам військовозобов’язаних. Завдяки цьому його сторінки стали джерелом практичної інформації для багатьох українців.

У відкритих джерелах відсутні підтверджені дані щодо дати народження, місця народження, освіти чи попередньої професійної діяльності Василя Гунька. Сам військовий не розкриває значну частину особистої інформації з міркувань безпеки.

Його коментарі неодноразово цитували українські медіа під час висвітлення тем мобілізації, військової служби, роботи ТЦК та змін у законодавстві. При цьому Василь Гунько виступає саме як військовослужбовець та публічний коментатор, а не як посадова особа державних органів.

Цікаві факти

Василь Гунько активно веде сторінки у соціальних мережах, де регулярно публікує відео із власними коментарями щодо військової служби та суспільно важливих тем.

Однією з тем, що найчастіше привертає увагу аудиторії, є мобілізація. Його роз’яснення щодо окремих норм законодавства та практики їх застосування регулярно набирають значну кількість переглядів.

Окремі висловлювання військового викликали активні дискусії серед користувачів соціальних мереж. Водночас його коментарі неодноразово ставали приводом для публікацій українських інформаційних ресурсів.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про сімейний стан Василя Гунька, наявність дружини чи дітей. Також він не публікував достовірних відомостей про власну освіту або попередню цивільну професію.

Не оприлюднено й офіційних даних щодо його захоплень поза службою. Основна частина публічного контенту Василя Гунька стосується виключно військової тематики, суспільних питань та інформаційної роботи.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Василь Гунько?

Василь Гунько — український військовослужбовець і блогер, який висвітлює тему військової служби, мобілізації та діяльності Збройних сил України. Широку популярність він здобув завдяки своїм відео та коментарям у соціальних мережах. Його матеріали регулярно поширюються українськими медіа.

Чим відомий Василь Гунько?

Найбільшу впізнаваність він отримав завдяки публічним роз’ясненням щодо військової служби, роботи ТЦК, мобілізації та законодавчих змін. Також він ділиться власним досвідом проходження служби. Його контент орієнтований на пояснення практичних аспектів військової тематики.

Чи відома дата народження Василя Гунька?

Станом на сьогодні у відкритих джерелах відсутня офіційно підтверджена інформація про дату народження військового. Сам Василь Гунько таких даних не оприлюднював. Через це достовірно встановити його вік неможливо.

Чи є інформація про сім’ю Василя Гунька?

Підтверджених відомостей про дружину, дітей або інших членів родини у відкритому доступі немає. Військовий не розкриває особисте життя публічно. Тому будь-які непідтверджені повідомлення не можна вважати достовірними.

Де можна стежити за діяльністю Василя Гунька?

Основним майданчиком для його публічної діяльності є соціальні мережі, де він публікує відео та коментарі щодо військової служби й актуальних подій. Окремі його заяви також регулярно цитують українські медіа. Саме там з’являються його нові роз’яснення та коментарі.

Василь Гунько, Василь Гунько Instagram, Василь Гунько біографія, Василь Гунько вік, військова служба, військовий блог, військовий блогер, військові новини, військовослужбовець, ЗСУ, мобілізаційне законодавство, мобілізація, соціальні мережі, ТЦК, Україна
Останні новини
Франція мінімально перемогла Парагвай і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Франція мінімально перемогла Парагвай і вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Франції в ніч на 5 липня здобула перемогу над читать далее
05-07, 06:04
Наталія Могилевська: біографія та цікаві факти про співачку

Наталія Могилевська: біографія та цікаві факти про співачку
Наталія Могилевська — українська співачка, телеведуча, продюсерка та акторка, яка читать далее
05-07, 05:59
Марокко розгромило Канаду та першим вийшло до чвертьфіналу ЧС-2026

Марокко розгромило Канаду та першим вийшло до чвертьфіналу ЧС-2026
Збірна Марокко стала першим чвертьфіналістом чемпіонату світу з футболу 2026 читать далее
05-07, 05:56
Василь Гунько: біографія та цікаві факти про військового і блогера

Василь Гунько: біографія та цікаві факти про військового і блогера
Василь Гунько — український військовослужбовець, блогер та автор контенту, який читать далее
04-07, 22:17
Чи може ТЦК зайти до квартири без дозволу: що каже закон

Чи може ТЦК зайти до квартири без дозволу: що каже закон
Питання повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та читать далее
04-07, 22:14
Йожеф Сабо: біографія та цікаві факти про футболіста і тренера

Йожеф Сабо: біографія та цікаві факти про футболіста і тренера
Йожеф Сабо — один із найвідоміших українських футбольних тренерів та читать далее
04-07, 22:11
Анна Нетребко: біографія та цікаві факти про оперну співачку

Анна Нетребко: біографія та цікаві факти про оперну співачку
Анна Нетребко — одна з найвідоміших оперних співачок сучасності, яка читать далее
04-07, 22:09
Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону

Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до 1/8 фіналу Вімблдону
Українська тенісистка Марта Костюк уперше у своїй кар'єрі пробилася до читать далее
04-07, 16:58
Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 5 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
5 липня 2026 року православна церква вшановує пам'ять преподобного Афанасія читать далее
04-07, 16:25
Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events

Weekly Digest of Ukraine (June 28 – July 4, 2026): a brief overview of the week’s main events
The final week of June and the beginning of July читать далее
04-07, 16:17
Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм

Наука відкриває «темну матерію» їжі: ми досі не знаємо, як вона впливає на організм
Попри десятиліття досліджень у сфері харчування, науковці досі не можуть читать далее
04-07, 10:32
Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами

Epic Games Store безкоштовно роздає гру 18+ з живими акторами
Магазин Epic Games Store запустив нову безкоштовну роздачу, в рамках читать далее
04-07, 10:29
Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році

Італія пропонує змінити заяву НАТО щодо допомоги Україні у 2027 році
Італія виступила з пропозицією змінити проєкт підсумкової декларації саміту НАТО, читать далее
04-07, 10:24
Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку

Прем’єр Молдови Александру Мунтяну несподівано подав у відставку
Прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну 3 липня оголосив про відставку з читать далее
04-07, 10:22
У Росії розбився ударний Ка-52

У Росії розбився ударний Ка-52
У Росії розбився ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор», який активно використовується читать далее
04-07, 10:20
Путін наказав продовжити масовані удари по Україні

Путін наказав продовжити масовані удари по Україні
Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність продовження масованих ударів читать далее
04-07, 10:18
ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8

ЧС-2026: головні підсумки 1/16 фіналу та чого чекати в 1/8
Після завершення всіх матчів 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 остаточно сформувалася читать далее
04-07, 10:10
Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Колумбія мінімально переграла Гану та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Колумбії здобула перемогу над Ганою з рахунком 1:0 у читать далее
04-07, 10:09
Єгипет у серії пенальті переміг Австралію та вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026

Єгипет у серії пенальті переміг Австралію та вийшов до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Єгипту здобула історичну перемогу над Австралією в 1/16 фіналу читать далее
04-07, 09:57
Аргентина в овертаймі здолала Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Аргентина в овертаймі здолала Кабо-Верде та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Аргентини у ніч на 4 липня здобула перемогу над читать далее
04-07, 09:55
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026