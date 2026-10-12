Вашингтон може припинити військову допомогу Україні через атаки на НПЗ РФ, – Financial Times
2026-12-10    185

Вашингтон може припинити військову допомогу Україні через атаки на НПЗ РФ, – Financial Times

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує призупинити постачання американського озброєння Україні через механізм PURL та припинити обмін розвідувальними даними, якщо Київ не зупинить далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі. Про це 11 жовтня повідомила Financial Times із посиланням на європейських посадовців, які отримували відповідні повідомлення від американської сторони або були поінформовані про них.

За даними видання, американські представники телефонували українським посадовцям і своїм колегам у європейських столицях протягом вихідних 10–11 жовтня. Вашингтон намагається домогтися припинення атак на російські нафтопереробні заводи, використовуючи як інструмент тиску військову допомогу та розвідувальну співпрацю. Один із європейських чиновників, який отримав дзвінок від представника Міністерства оборони США, заявив, що американська сторона звертається до Києва та інших європейських урядів.

Співрозмовники Financial Times уточнили, що можливі обмеження стосуються механізму PURL — програми закупівлі американського озброєння для потреб українських Сил оборони коштом країн-партнерів. Білий дім не підтвердив і не спростував інформацію про дзвінки та можливе припинення постачання зброї. Незалежного офіційного підтвердження озвучених погроз станом на момент публікації не було.

Повідомлення про тиск із боку Вашингтона з’явилося на тлі заяв Трампа про нібито досягнуту домовленість між Києвом і Москвою щодо енергетичного перемир’я. 11 жовтня американський президент написав у соціальних мережах, що сторони погодилися негайно припинити удари по енергетичних об’єктах. Водночас конкретних умов домовленості, механізму контролю за її виконанням і підтвердження з боку Росії він не навів.

Українська сторона заявила, що не отримувала достатньої інформації про оголошене перемир’я. Високопосадовець, наближений до президента Володимира Зеленського, повідомив Financial Times, що після заяви Трампа українські ремонтні бригади продовжували відновлювати електро- та водопостачання в Києві після російських ударів. За його словами, на той момент українська влада не мала підтвердження, що Росія погодилася припинити атаки.

Зеленський заявив про готовність України утриматися від ударів по російській енергетичній інфраструктурі за умови аналогічних дій Москви. Президент наголосив, що Росія також має припинити атаки на українські енергетичні об’єкти. Таким чином, Київ висловив готовність підтримати взаємне припинення ударів, однак питання його практичного запровадження залишається відкритим.

Погрози щодо PURL можуть мати значення для забезпечення української протиповітряної оборони та інших потреб фронту. Програма дає змогу європейським союзникам фінансувати закупівлю озброєння американського виробництва, яке потім передають Україні. Зокрема, механізм передбачає постачання боєприпасів, засобів протиповітряної оборони та іншого обладнання, яке складно швидко замінити європейськими аналогами.

За даними НАТО, ініціативу PURL запустили в липні 2025 року. У межах механізму союзники погоджують фінансування пакетів військового обладнання, сформованих відповідно до пріоритетних потреб України. Альянс координує закупівлі та доставку, тоді як фінансове навантаження беруть на себе країни-учасниці. До грудня 2025 року союзники та партнери оголосили про фінансування військового обладнання на суму понад 4 млрд доларів.

Паралельно США використовують обмін розвідувальними даними як важливий елемент військової співпраці з Києвом. Така інформація допомагає оцінювати загрози, відстежувати російські військові об’єкти та планувати оборонні операції. Можливе обмеження доступу до неї створило б додаткові труднощі для українського командування, хоча конкретні масштаби потенційних обмежень американська сторона не розкрила.

Ситуація розгортається на тлі ширших розбіжностей між Вашингтоном і Києвом щодо способів завершення війни. 9 жовтня Трамп повідомив про розмову з російським президентом Володимиром Путіним, яку назвав успішною, та заявив про домовленості щодо російського дизельного пального. Наступного дня американський президент висловив думку, що Україні потрібен новий президент, який міг би укласти угоду з Росією.

Європейські уряди опинилися перед необхідністю оцінити можливі наслідки американського тиску для військової підтримки Києва. Якщо Вашингтон справді обмежить роботу PURL або обмін розвідданими, союзникам доведеться шукати способи компенсувати можливі втрати. Водночас без офіційного рішення США та підтверджених умов можливих обмежень говорити про фактичне припинення постачання зброї передчасно.

війна в Україні, військова допомога, Володимир Зеленський, Дональд Трамп, програма PURL
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