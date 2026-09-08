Варвара Кошова: як зараз виглядає донька Євгена Кошового
2026-08-09    29

Варвара Кошова: як зараз виглядає донька Євгена Кошового

18-річна Варвара Кошова, старша донька актора «Кварталу 95» Євгена Кошового, опублікувала нове селфі в Instagram після тривалої перерви у публічних дописах. На фото дівчина позує в автомобілі, а сам знімок не супроводила підписом. Наразі Варвара живе в Італії, де здобуває освіту в Мілані. Її нова поява в соцмережах привернула увагу через те, що дівчина останнім часом рідко публікує власні фотографії.

Варвара Кошова народилася в родині Євгена та Ксенії Кошових і є їхньою старшою дитиною. У подружжя також є молодша донька Серафима. Євген Кошовий багато років працює у сфері гумору та телебачення, а найбільшу популярність отримав завдяки участі у «Кварталі 95».

Нове фото Варвара розмістила у форматі Instagram Stories. На знімку вона перебуває в салоні автомобіля та фотографує себе на камеру телефона. Дівчина не додала до кадру пояснень щодо місця або мети поїздки. Реакція користувачів у соцмережі переважно стосувалася її зовнішності: підписники залишали компліменти та смайлики.

Публічність Варвари останніми роками залишається обмеженою. Вона має сторінку в Instagram, однак регулярно ділитися особистими фотографіями не стала. Через це нові знімки доньки Кошового час від часу привертають увагу українських медіа.

Зараз Варвара живе в Італії. Освіту вона здобуває в Мілані, де навчається за напрямами, пов’язаними з менеджментом і режисурою у сфері шоу-бізнесу. Таким чином, її навчання безпосередньо пов’язане з індустрією, у якій багато років працює її батько.

Рішення навчатися за кордоном стало одним із важливих етапів самостійного життя Варвари. Водночас у відкритих джерелах немає детальної інформації про конкретний навчальний заклад, тривалість програми або подальші професійні плани дівчини. Тому ці відомості не можна доповнювати припущеннями.

Євген Кошовий та його дружина Ксенія перебувають у шлюбі 19 років. Подружжя виховує двох дітей, але батьки не перетворюють приватне життя доньок на постійний публічний контент. Саме тому інформація про навчання, повсякденне життя та плани Варвари з’являється переважно тоді, коли вона сама публікує відповідні матеріали або про це розповідають її батьки.

Євген Кошовий є актором і телеведучим, багаторічним учасником та художнім керівником «Кварталу 95». До роботи в телевізійних проєктах він став відомим завдяки виступам у КВК, а згодом став одним із найбільш упізнаваних учасників українських гумористичних шоу. Його родина регулярно згадується у медіа, однак Варвара останнім часом значно рідше з’являється у публічному просторі.

Новий знімок не містить інформації про подальші плани Варвари, тому говорити про її професійні рішення або можливу роботу у шоу-бізнесі поки передчасно. Відомо лише, що вона продовжує навчання в Мілані та періодично ділиться моментами особистого життя у соцмережах.

Варвара Кошова, Євген Кошовий, Італія, Квартал 95, Мілан
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