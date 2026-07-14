Валютний ринок відреагував на можливу зміну уряду: долар і євро зросли
2026-14-07    170

Валютний ринок відреагував на можливу зміну уряду: долар і євро зросли

Безготівковий долар та євро 13 липня зросли на міжбанківському валютному ринку України після появи інформації про підготовку відставки Кабінету міністрів. На момент активної фази торгів курс долара на міжбанку досяг 44,69 грн на позиції «бід», додавши майже 18 копійок за перші години сесії, тоді як євро перевищив позначку 51 гривня. Аналітики пов’язують таку динаміку із реакцією учасників ринку на політичні новини та загальним зростанням невизначеності.

За оцінками експертів валютного ринку, одним із ключових чинників стало повідомлення про заплановану відставку уряду, який очолює Юлія Свириденко. Політичні зміни традиційно впливають на настрої інвесторів і бізнесу, що відображається на попиті на іноземну валюту. Під час торгів Національний банк продовжив проводити щоденні валютні інтервенції, однак не стримував поступове зміцнення долара щодо гривні.

Європейська валюта також демонструвала помітне зростання. На міжбанку котирування євро піднялися приблизно з 50,75 грн до 51,10 грн. На динаміку вплинули відразу два фактори: зміцнення євро на міжнародному валютному ринку FOREX, де курс піднімався до 1,1445 долара за євро, а також ослаблення гривні відносно американської валюти.

Готівковий сегмент ринку відреагував значно стриманіше. У більшості обмінних пунктів столиці курс продажу долара залишався в межах 44,57–44,60 грн. У Дніпрі та Полтаві американську валюту продавали близько 44,65 грн, тоді як в Одесі та Хмельницькому окремі обмінники встановили ціну на рівні 44,70 грн. Така різниця пояснюється тим, що готівковий ринок зазвичай реагує на зміни міжбанку із певною затримкою.

У банківському секторі також спостерігалася різниця в курсах. Найнижчу ціну продажу долара пропонував Альянс Банк — від 44,55 грн, тоді як найвищу серед наведених — Метабанк, де курс перевищив 45 гривень. Євро найдешевше продавали також в Альянс Банку — по 50,95 грн.

На валютний ринок додатково впливає міжнародна ситуація. Після загострення між США та Іраном на вихідних інвестори уважно стежать за змінами на сировинних ринках. Нафта марки Brent на початку торгового дня дорожчала майже до 79,8 долара за барель, однак згодом скоригувалася приблизно до 77,25 долара. Коливання енергетичних цін традиційно відображаються на валютних ринках країн, що розвиваються, зокрема й України.

Негативна реакція спостерігалася і на криптовалютному ринку. Біткоїн під час торгів опускався до рівня близько 62,5 тисячі доларів, після чого частково відіграв втрати й торгувався поблизу 63,1 тисячі доларів. Ethereum також залишався під тиском, коливаючись у межах 1780–1790 доларів за монету. Інвестори пояснюють такі рухи підвищенням глобальної невизначеності та зростанням попиту на більш традиційні захисні активи.

Подальша динаміка гривні залежатиме від розвитку політичної ситуації в Україні, рішень Національного банку щодо валютних інтервенцій, активності експортерів та імпортерів, а також зовнішніх факторів, серед яких залишаються геополітичні ризики, ціни на енергоносії та ситуація на світових фінансових ринках.

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