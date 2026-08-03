Валерій Залужний: біографія та цікаві факти про дипломата і генерала

Валерій Залужний — український військовий діяч, генерал, дипломат і колишній Головнокомандувач Збройних сил України. Найбільшу міжнародну відомість він здобув після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, очоливши українське військо в один із найскладніших періодів сучасної історії. Після завершення служби на посаді головнокомандувача Залужний був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України у Великій Британії. Він також є Героєм України та одним із найвідоміших українських воєначальників XXI століття. Його професійна кар’єра охоплює понад три десятиліття служби у Збройних силах.

Біографія

Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року в Новограді-Волинському (нині — Звягель) Житомирської області. Після закінчення школи навчався у Новоград-Волинському машинобудівному технікумі, який завершив із відзнакою у 1993 році. Згодом вступив до Одеського інституту Сухопутних військ, який також закінчив із відзнакою у 1997 році.

Після отримання офіцерського звання Залужний пройшов практично всі командні щаблі — від командира взводу до командира бригади. У 2007 році закінчив Національну академію оборони України, а у 2014 році — Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки отримав перехідний меч королеви Великої Британії.

Під час російсько-української війни Залужний обіймав низку керівних посад. У 2017 році став начальником штабу — першим заступником командувача військ оперативного командування «Захід», у 2018 році очолив Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ, а у 2019 році був призначений командувачем військ оперативного командування «Північ».

27 липня 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних сил України. Саме під його керівництвом українська армія зустріла повномасштабне вторгнення Росії у лютому 2022 року. У перші місяці війни ЗСУ зупинили наступ на Київ, а восени 2022 року провели успішні операції на Харківщині та правобережній частині Херсонської області.

8 лютого 2024 року Залужного було звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ. У травні того ж року президент призначив його Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. У липні 2024 року він офіційно приступив до виконання дипломатичних обов’язків у Лондоні. За сумісництвом Залужний також є Постійним представником України при Міжнародній морській організації.

У травні 2024 року Валерію Залужному було присвоєно звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Крім українських державних нагород, він відзначений низкою іноземних відзнак та військових нагород.

Цікаві факти

Валерія Залужного часто називають «Залізним генералом». Це неофіційне прізвисько поширилося після успішної оборони Києва у 2022 році та стало популярним як в Україні, так і за кордоном.

У 2022 році американський журнал Time включив Залужного до списку 100 найвпливовіших людей світу. Автором тексту про нього став голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Залужний є автором публікацій про сучасну війну та розвиток військових технологій. Його статті щодо трансформації бойових дій та застосування безпілотних систем отримали широкий міжнародний резонанс серед військових експертів.

Відомо, що він одружений. У відкритих джерелах зазначається, що його дружину звати Олена. Подружжя виховує дітей, однак генерал традиційно не розголошує подробиць сімейного життя.

Під час військової служби Залужний неодноразово наголошував на необхідності впровадження стандартів НАТО у Збройних силах та модернізації системи управління військами. Ці підходи стали основою багатьох реформ української армії після 2021 року.

Відповіді на питання про Валерія Залужного

Скільки років Валерію Залужному?

Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року. Станом на 2026 рік йому 53 роки. Дату народження підтверджують офіційні біографічні джерела.

Яку посаду зараз обіймає Валерій Залужний?

Він є Надзвичайним і Повноважним Послом України у Великій Британії. Також за сумісництвом представляє державу при Міжнародній морській організації. До дипломатичної роботи приступив у липні 2024 року.

Коли Залужний був Головнокомандувачем ЗСУ?

Він очолював Збройні сили України з 27 липня 2021 року до 8 лютого 2024 року. Саме на цей період припали початок повномасштабної війни та ключові оборонні операції 2022 року.

Яку освіту має Валерій Залужний?

Він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, Національну академію оборони України та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Також здобув ступінь магістра з міжнародних відносин в Острозькій академії.

Які державні нагороди має Валерій Залужний?

У 2024 році він отримав звання Героя України з орденом «Золота Зірка». Також нагороджений орденами Богдана Хмельницького, Хрестом бойових заслуг та іншими українськими й міжнародними відзнаками.