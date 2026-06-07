Валерій Огір став відомим широкій аудиторії завдяки родинному зв’язку з українським продюсером Євгеном Огіром та співачкою Тіною Кароль. За життя він не був публічною особою та рідко потрапляв у поле зору журналістів. Інтерес до його особистості значно зріс після трагічних подій 2013 року, коли Україна дізналася про смерть його сина Євгена Огіра. Сам Валерій Огір пережив сина лише на кілька тижнів. Попри обмежену кількість інформації, деякі факти про його життя все ж відомі з відкритих джерел.

Біографія

Валерій Іванович Огір народився 13 грудня 1951 року. Більшу частину життя він залишався непублічною людиною і не був пов’язаний із шоу-бізнесом чи політикою. У відкритих джерелах практично відсутня інформація про його освіту, професійну діяльність та кар’єру.

Разом із дружиною Раїсою Петрівною Огір він виховував сина Євгена Огіра, який у майбутньому став одним із найвідоміших українських музичних продюсерів. Саме Євген працював із Тіною Кароль і став її чоловіком у 2008 році.

За даними ЗМІ, Валерій Огір проживав у Київській області. В останні роки життя він мав проблеми зі здоров’ям і страждав на хронічне захворювання суглобів. Через погіршення самопочуття подружжя переїхало до квартири в Києві.

28 квітня 2013 року помер його син Євген Огір, який тривалий час боровся з раком шлунка. Втрата сина стала важким ударом для всієї родини. Уже 7 червня 2013 року помер і сам Валерій Огір. За повідомленнями медіа, він так і не зміг оговтатися після трагедії в сім’ї.

Поховали Валерія Огіра на Берковецькому кладовищі в Києві поруч із сином Євгеном. На похороні були присутні рідні та близькі родини.

Цікаві факти

Був батьком відомого українського продюсера

Найбільшу популярність прізвище Огір отримало завдяки Євгену Огіру — продюсеру та чоловіку Тіни Кароль. Сам Валерій Огір уникав публічності та не давав інтерв’ю журналістам.

Пережив сина лише на 40 днів

Одним із найбільш трагічних фактів його біографії стала смерть через 40 днів після втрати сина. Ця історія широко висвітлювалася українськими медіа у 2013 році.

Був свекром Тіни Кароль

Після весілля Євгена Огіра та Тіни Кароль Валерій Огір став свекром однієї з найпопулярніших українських співачок. Однак він майже ніколи не з’являвся на світських заходах.

Страждав на хронічне захворювання

Журналісти повідомляли, що в останні роки життя Валерій Огір мав серйозні проблеми із суглобами. Через стан здоров’я він був змушений змінити місце проживання та більше часу проводити в Києві.

Причина смерті офіційно не розголошувалася

Попри численні публікації в ЗМІ, офіційна причина смерті Валерія Огіра так і не була озвучена. Водночас близькі до родини люди припускали, що на його стан значно вплинула смерть сина.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Валерій Огір?

Валерій Огір — батько українського продюсера Євгена Огіра та свекор співачки Тіни Кароль. Він не був публічною особою, тому інформації про нього в медіа небагато. Найчастіше його ім’я згадується у зв’язку з родиною сина.

Коли народився Валерій Огір?

Згідно з відкритими джерелами, Валерій Іванович Огір народився 13 грудня 1951 року. Більшість даних про його ранні роки життя не публікувалися.

Коли помер Валерій Огір?

Валерій Огір помер 7 червня 2013 року. Його смерть настала трохи більше ніж через місяць після смерті сина Євгена Огіра.

Який зв’язок Валерія Огіра з Тіною Кароль?

Валерій Огір був батьком чоловіка Тіни Кароль — продюсера Євгена Огіра. Після одруження сина він став свекром української співачки.

Де похований Валерій Огір?

Поховання Валерія Огіра розташоване на Берковецькому кладовищі в Києві. Його поховали поруч із сином Євгеном Огіром.