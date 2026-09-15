ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет

Вищий антикорупційний суд не продовжив колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку обов’язок носити електронний засіб контролю. Відповідне рішення суд ухвалив 15 вересня 2026 року, врахувавши, зокрема, висновок незалежного медичного фахівця про можливу загрозу життю та здоров’ю.

У ВАКС пояснили, що незалежний медичний спеціаліст дійшов висновку: подальше використання електронного засобу контролю може становити небезпеку для особи. Ця обставина стала однією з підстав для відмови суду продовжувати відповідний процесуальний обов’язок Єрмака.

Йдеться саме про електронний браслет, а не про припинення всіх визначених судом процесуальних обов’язків. Інші обмеження, покладені на колишнього очільника ОП у межах кримінального провадження, можуть залишатися чинними.

Раніше ВАКС уже дозволив Єрмаку залишати межі Київської області. Таким чином, рішення щодо електронного засобу контролю стало черговою зміною умов запобіжного заходу, визначених судом для фігуранта провадження.

Зміна процесуального обов’язку не означає завершення судового розгляду або автоматичного припинення кримінального провадження. Подальші обмеження та процесуальні рішення щодо Єрмака залежать від перебігу справи та окремих ухвал ВАКС.

Електронний засіб контролю застосовується в кримінальному процесі для перевірки дотримання особою встановлених судом обмежень пересування. Його використання є одним із процесуальних обов’язків, який суд може покладати на підозрюваного або обвинуваченого залежно від обставин конкретного провадження.

Рішення про незастосування або непродовження такого обов’язку може ухвалюватися окремо від інших умов запобіжного заходу. У цьому випадку суд послався на медичний висновок як на одну з обставин, що вплинула на рішення щодо подальшого носіння браслета.

Андрій Єрмак очолював Офіс президента з 2020 року та залишив посаду в листопаді 2025 року. До роботи в державному управлінні він займався юридичною та продюсерською діяльністю. Після звільнення з ОП його ім’я продовжувало фігурувати у кримінальних та антикорупційних процесах, однак процесуальний статус особи та конкретні обов’язки визначаються виключно рішеннями компетентного суду.