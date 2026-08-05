НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру колишній віцепрем’єр-міністерці та екснадзвичайній і повноважній послу в США Ользі Стефанішиній. Як повідомляють українські ЗМІ, Вищий антикорупційний суд уже розпочав розгляд питання про обрання їй запобіжного заходу. За словами прокурора САП, нове кримінальне провадження стосується підозри в незаконному збагаченні.

Під час судового засідання представник обвинувачення заявив, що слідство вважає: Стефанішина не відобразила у щорічній декларації низку активів і витрат, які підлягали обов’язковому декларуванню. За версією правоохоронців, йдеться про дві однокімнатні квартири, готівкові кошти, використані на ремонт житла, оплату лікування матері, придбання авіаквитків та оренду ще однієї квартири.

Крім того, слідство стверджує, що колишня посадовиця не задекларувала користування автомобілем Mercedes, який був оформлений на її підлеглого. Також у матеріалах справи зазначається, що за довіреністю Стефанішиної інші особи здійснювали придбання майна, яке, на думку детективів, також має значення для розслідування можливого незаконного збагачення.

Нове повідомлення про підозру стало другим антикорупційним епізодом у справах щодо Стефанішиної. Раніше НАБУ завершило розслідування іншого кримінального провадження, у якому вона проходить обвинуваченою у справі про ймовірну розтрату близько 2,5 млн грн. Цей обвинувальний акт уже перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.

Нові процесуальні дії відбулися через кілька днів після звільнення Стефанішиної з посади посла в США. До цього вона також обіймала посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Офіційно кадрове рішення не пов’язували з кримінальними провадженнями, однак у медіа раніше з’являлися припущення про можливий зв’язок відставки з антикорупційним розслідуванням щодо придбання нерухомості. Самі правоохоронні органи таких заяв не робили.

Очікується, що ВАКС визначить запобіжний захід після розгляду аргументів сторін. У разі підтвердження обґрунтованості підозри слідство продовжить збір доказів, після чого прокурори вирішуватимуть питання про передачу матеріалів до суду або об’єднання їх з іншими епізодами.

Ольга Стефанішина працювала у сфері європейської інтеграції понад десять років. У різний час вона обіймала посади в урядових структурах, відповідала за координацію переговорів щодо зближення з Європейським Союзом, а у 2024 році була призначена послом у США. До дипломатичної служби вона представляла уряд у переговорах із міжнародними партнерами щодо виконання євроінтеграційних реформ.

НАБУ та САП є спеціалізованими органами, які розслідують і підтримують обвинувачення у справах про корупційні злочини високопосадовців. Кримінальні провадження, що належать до їхньої підслідності, розглядає Вищий антикорупційний суд, створений для здійснення правосуддя у справах щодо топкорупції. Законодавство передбачає, що повідомлення про підозру не означає доведення вини особи, а остаточне рішення ухвалює суд після дослідження всіх доказів.