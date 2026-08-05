ВАКС обирає запобіжний захід експослу Ользі Стефанішиній
2026-05-08    92

ВАКС обирає запобіжний захід експослу Ользі Стефанішиній

НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру колишній віцепрем’єр-міністерці та екснадзвичайній і повноважній послу в США Ользі Стефанішиній. Як повідомляють українські ЗМІ, Вищий антикорупційний суд уже розпочав розгляд питання про обрання їй запобіжного заходу. За словами прокурора САП, нове кримінальне провадження стосується підозри в незаконному збагаченні.

Під час судового засідання представник обвинувачення заявив, що слідство вважає: Стефанішина не відобразила у щорічній декларації низку активів і витрат, які підлягали обов’язковому декларуванню. За версією правоохоронців, йдеться про дві однокімнатні квартири, готівкові кошти, використані на ремонт житла, оплату лікування матері, придбання авіаквитків та оренду ще однієї квартири.

Крім того, слідство стверджує, що колишня посадовиця не задекларувала користування автомобілем Mercedes, який був оформлений на її підлеглого. Також у матеріалах справи зазначається, що за довіреністю Стефанішиної інші особи здійснювали придбання майна, яке, на думку детективів, також має значення для розслідування можливого незаконного збагачення.

Нове повідомлення про підозру стало другим антикорупційним епізодом у справах щодо Стефанішиної. Раніше НАБУ завершило розслідування іншого кримінального провадження, у якому вона проходить обвинуваченою у справі про ймовірну розтрату близько 2,5 млн грн. Цей обвинувальний акт уже перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.

Нові процесуальні дії відбулися через кілька днів після звільнення Стефанішиної з посади посла в США. До цього вона також обіймала посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Офіційно кадрове рішення не пов’язували з кримінальними провадженнями, однак у медіа раніше з’являлися припущення про можливий зв’язок відставки з антикорупційним розслідуванням щодо придбання нерухомості. Самі правоохоронні органи таких заяв не робили.

Очікується, що ВАКС визначить запобіжний захід після розгляду аргументів сторін. У разі підтвердження обґрунтованості підозри слідство продовжить збір доказів, після чого прокурори вирішуватимуть питання про передачу матеріалів до суду або об’єднання їх з іншими епізодами.

Ольга Стефанішина працювала у сфері європейської інтеграції понад десять років. У різний час вона обіймала посади в урядових структурах, відповідала за координацію переговорів щодо зближення з Європейським Союзом, а у 2024 році була призначена послом у США. До дипломатичної служби вона представляла уряд у переговорах із міжнародними партнерами щодо виконання євроінтеграційних реформ.

НАБУ та САП є спеціалізованими органами, які розслідують і підтримують обвинувачення у справах про корупційні злочини високопосадовців. Кримінальні провадження, що належать до їхньої підслідності, розглядає Вищий антикорупційний суд, створений для здійснення правосуддя у справах щодо топкорупції. Законодавство передбачає, що повідомлення про підозру не означає доведення вини особи, а остаточне рішення ухвалює суд після дослідження всіх доказів.

Mercedes, антикорупційне розслідування, антикорупційний суд, ВАКС, декларація, декларація доходів, державні службовці, євроінтеграція, запобіжний захід, корупція, кримінальне провадження, Міністерство юстиції, НАБУ, незаконне збагачення, нерухомість, Ольга Стефанішина, посол США, прокурор САП, розтрата коштів, САП
Останні новини
Герой мему «Гарольд, що приховує біль» став фаворитом на пост президента Угорщини

Герой мему «Гарольд, що приховує біль» став фаворитом на пост президента Угорщини
Пенсіонер Андраш Арато, відомий у всьому світі як герой інтернет-мему читать далее
05-08, 19:08
Telegram-канал «Офіцер»: хто його веде і що відомо про автора

Telegram-канал «Офіцер»: хто його веде і що відомо про автора
Telegram-канал «Офіцер» став одним із найцитованіших українських військових ресурсів, який читать далее
05-08, 18:29
ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист до 2028 року з новими умовами

ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист до 2028 року з новими умовами
Рада Європейського Союзу офіційно опублікувала рішення про продовження режиму тимчасового читать далее
05-08, 18:17
В Україні запровадили нові ветпаспорти для домашніх тварин

В Україні запровадили нові ветпаспорти для домашніх тварин
В Україні запровадили ветеринарні паспорти нового зразка для домашніх тварин. читать далее
05-08, 18:15
Україна переходить на новий стандарт електронного підпису «Купина»

Україна переходить на новий стандарт електронного підпису «Купина»
Із 1 вересня в Україні почнуть видавати кваліфіковані електронні підписи читать далее
05-08, 18:13
Відмова від вакцинації може стати підставою для відсторонення від роботи

Відмова від вакцинації може стати підставою для відсторонення від роботи
Працівника можуть тимчасово відсторонити від роботи у разі відмови від читать далее
05-08, 18:12
В Україні запроваджують обов’язкове декларування IMEI смартфонів

В Україні запроваджують обов’язкове декларування IMEI смартфонів
У Міністерстві фінансів запровадили обов'язкове декларування IMEI-кодів мобільних телефонів під читать далее
05-08, 18:08
Удари по складах супермаркетів: чи загрожують українцям дефіцит продуктів і зростання цін

Удари по складах супермаркетів: чи загрожують українцям дефіцит продуктів і зростання цін
Російські удари по логістичній інфраструктурі великих торговельних мереж дедалі частіше читать далее
05-08, 17:12
ВАКС обирає запобіжний захід експослу Ользі Стефанішиній

ВАКС обирає запобіжний захід експослу Ользі Стефанішиній
НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нову підозру колишній читать далее
05-08, 17:00
Яке церковне свято 6 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 6 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
6 серпня 2026 року православна церква відзначає одне з дванадесятих читать далее
05-08, 16:54
Ferrexpo зупинила виробництво через удари РФ по портах

Ferrexpo зупинила виробництво через удари РФ по портах
Компанія Ferrexpo оголосила про призупинення виробництва залізорудної продукції через наслідки читать далее
05-08, 12:51
У Відні пройшла таємна зустріч щодо завершення війни в Україні, – Bloomberg

У Відні пройшла таємна зустріч щодо завершення війни в Україні, – Bloomberg
Колишні високопосадовці з Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії у читать далее
05-08, 11:28
Епіцентр, Rozetka і Нова пошта зазнали ударів під час атаки РФ

Епіцентр, Rozetka і Нова пошта зазнали ударів під час атаки РФ
У ніч проти 5 серпня російські війська завдали масованого удару читать далее
05-08, 09:21
МЗС відреагувало на нове критичне інтерв’ю Юлії Мендель

МЗС відреагувало на нове критичне інтерв’ю Юлії Мендель
Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель дала інтерв'ю французькому виданню читать далее
05-08, 09:12
Павло Казарін: біографія та цікаві факти про журналіста

Павло Казарін: біографія та цікаві факти про журналіста
Павло Казарін — український журналіст, публіцист, теле- і радіоведучий, який читать далее
05-08, 09:09
Понад 1,2 млн автомобілів Tesla потрапили під федеральне розслідування

Понад 1,2 млн автомобілів Tesla потрапили під федеральне розслідування
Федеральне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочало масштабне розслідування читать далее
05-08, 09:06
НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 5 серпня

НБУ знизив офіційний курс долара та євро на 5 серпня
Національний банк України встановив офіційні курси валют на середу, 5 читать далее
05-08, 09:04
Індексація зарплати у серпні 2026: кому виплатять доплату

Індексація зарплати у серпні 2026: кому виплатять доплату
У серпні 2026 року роботодавці продовжать нараховувати індексацію заробітної плати читать далее
05-08, 09:02
АТЕШ: що відомо про партизанський рух і його діяльність

АТЕШ: що відомо про партизанський рух і його діяльність
Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році на тимчасово читать далее
05-08, 08:57
Масована атака на Київ і область: загинули щонайменше 15 людей

Масована атака на Київ і область: загинули щонайменше 15 людей
Київ і Київська область вночі зазнали масштабної повітряної атаки, внаслідок читать далее
05-08, 08:04
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні дипломатія закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026