Вайдель розкритикувала Мерца через допомогу Києву

Лідерка ультраправої «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель 4 жовтня розкритикувала канцлера Фрідріха Мерца через його візит до Києва та заяви про подальшу фінансову підтримку України. Політикиня заявила, що уряд Німеччини планує спрямовувати нові мільярди на допомогу Києву на тлі проблем із фінансуванням пенсійної та медичної системи країни.

Вайдель зробила заяву у соцмережі X у день, коли Мерц прибув до Києва з неоголошеним раніше візитом. За словами політикині, канцлер вирушив до України у національне свято Німеччини, одночасно обіцяючи нові кошти з бюджету.

«Мерц відправляється в національне свято Німеччини в Україну і обіцяє їй нові мільярди з грошей німецьких платників податків, яких не вистачає пенсійним і лікарняним касам», — написала Вайдель.

Окремо вона пов’язала політику уряду з енергетичною ситуацією в Німеччині, заявивши про «найсильнішу енергетичну кризу». Вайдель назвала поєднання внутрішніх економічних проблем та подальшої підтримки України неприйнятним для країни.

«Все це неможливо собі уявити», — додала лідерка АдН.

Заява Вайдель прозвучала на тлі самого візиту Мерца до Києва. Канцлер заявив, що найближчі тижні матимуть вирішальне значення для України, а Німеччина готова й надалі підтримувати країну. Він також наголосив, що результат війни має безпосереднє значення для безпеки Німеччини.

У Києві Мерц має провести переговори з президентом Володимиром Зеленським. Українська сторона повідомила, що серед тем зустрічі будуть двосторонні відносини, європейський та міжнародний порядок денний, посилення оборони і стійкості держави, а також спільна безпека Європи.

Аліс Вайдель очолює парламентську фракцію АдН у Бундестазі разом із Тіно Хрупалло та є однією з найпомітніших представниць партії. На федеральних виборах 2025 року АдН суттєво збільшила своє представництво в німецькому парламенті, після чого стала однією з ключових опозиційних сил.

Позиція АдН щодо війни Росії проти України суттєво відрізняється від курсу уряду Мерца. Партія виступає проти подальшого розширення військової допомоги Києву та пов’язує бюджетні рішення Берліна з необхідністю насамперед вирішувати внутрішні соціально-економічні проблеми. Водночас конкретний обсяг нової допомоги, про який ішлося у заяві Вайдель, у наведеній інформації не уточнюється.