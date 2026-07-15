Вагіф Алієв: біографія та цікаві факти про українського девелопера
2026-15-07    88

Вагіф Алієв: біографія та цікаві факти про українського девелопера

Вагіф Алієв — український бізнесмен азербайджанського походження, один із найвідоміших девелоперів країни та інвестор у сфері комерційної нерухомості. Його ім’я пов’язують зі створенням низки найбільших торговельно-розважальних центрів і бізнес-комплексів Києва. Протягом понад двох десятиліть він реалізував масштабні проєкти, які суттєво вплинули на розвиток столичного ринку нерухомості. Водночас діяльність підприємця неодноразово ставала предметом суспільних дискусій через конфлікти навколо забудов і земельних питань. Попри публічність своїх проєктів, сам Алієв рідко дає інтерв’ю та майже не коментує особисте життя.

Біографія

Вагіф Ахмедович Алієв народився 13 червня 1959 року в Ашгабаті (Туркменська РСР) в азербайджанській родині. У 1986–1988 роках проходив службу в Радянській армії. Пізніше здобув освіту в Херсонському інституті бізнесу і права.

Підприємницькою діяльністю Алієв почав займатися ще у молодому віці. На початку 1990-х років працював у сфері торгівлі та енергетичного бізнесу. Одним із напрямків була торгівля туркменським газом, що дозволило накопичити стартовий капітал для подальших інвестицій у нерухомість.

Наприкінці 1990-х років Алієв зосередився на девелопменті. У 2000 році він заснував компанію «Мандарин Плаза», а вже у 2001 році разом із Володимиром Крапівіним та Ігорем Ніконовим став співзасновником девелоперської компанії K.A.N., назва якої утворена з перших літер прізвищ партнерів. Першим масштабним проєктом став торговий центр Mandarin Plaza, відкритий у центрі Києва у 2003 році.

У наступні роки бізнесмен реалізував або взяв участь у розвитку низки великих об’єктів комерційної нерухомості. Серед них — бізнес-центр «Парус», бізнес-центри Senator, торговельно-розважальні центри Lavina Mall, Blockbuster Mall, Arena Entertainment, житловий комплекс Diamond Hill та інші проєкти, які стали знаковими для столиці.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України частина об’єктів Алієва, зокрема Lavina Mall, зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Після відновлювальних робіт торговий центр повернувся до роботи.

Цікаві факти

Вагіф Алієв практично не веде публічного життя. За багато років він дав лише кілька великих інтерв’ю, а більшість інформації про нього стосується реалізованих девелоперських проєктів, а не особистого життя.

За словами самого бізнесмена, одним із факторів, що вплинув на його рішення інвестувати саме у комерційну нерухомість, стала зустріч із Дональдом Трампом у Нью-Йорку наприкінці 1990-х років. Після цієї розмови він вирішив зробити ставку на девелопмент. Цю історію Алієв згадував у власних інтерв’ю.

Старша донька бізнесмена — Нателла Крапівіна — відома українська продюсерка, режисерка та телевізійна діячка, яка працювала над низкою популярних телевізійних проєктів і тривалий час співпрацювала зі співачкою Світланою Лободою.

Діяльність девелопера неодноразово супроводжувалася конфліктами навколо забудови окремих ділянок Києва. Частина його проєктів ставала предметом судових спорів, протестів місцевих жителів або журналістських розслідувань щодо містобудівної документації. Водночас значна частина збудованих ним об’єктів була введена в експлуатацію та працює донині.

Попри репутацію одного з найбільших забудовників столиці, Алієв уникає політичної діяльності та не обіймав державних посад. Основною сферою його бізнесу залишається девелопмент комерційної нерухомості.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Вагіф Алієв?

Вагіф Алієв — український бізнесмен азербайджанського походження, який спеціалізується на девелопменті комерційної нерухомості. Він є одним із найвідоміших забудовників Києва та реалізував десятки масштабних проєктів у столиці.

Чим відомий Вагіф Алієв?

Найбільшу популярність бізнесмену принесли торговельно-розважальні центри Mandarin Plaza, Lavina Mall, Blockbuster Mall, бізнес-центр «Парус», Senator та інші великі об’єкти. Саме вони сформували його репутацію одного з найбільших девелоперів України.

Чи були навколо його діяльності скандали?

Так. Окремі будівельні проєкти супроводжувалися протестами мешканців, судовими процесами та журналістськими розслідуваннями щодо містобудівної документації. Водночас сам бізнесмен публічно неодноразово заявляв про законність реалізації своїх проєктів, а остаточні правові оцінки в кожному випадку залежали від конкретних судових і адміністративних процедур.

Що відомо про родину Вагіфа Алієва?

У відкритих джерелах повідомляється, що бізнесмен має чотирьох доньок. Найвідоміша з них — продюсерка Нателла Крапівіна. Деталі про інших членів родини підприємець майже не розголошує.

Чим займається Вагіф Алієв зараз?

Він продовжує працювати у сфері девелопменту та управління комерційною нерухомістю. Його компанії беруть участь в експлуатації та розвитку великих торговельних і бізнес-комплексів Києва.

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