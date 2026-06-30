Вадим Єрмолаєв: біографія та цікаві факти про бізнесмена
2026-30-06    174

Вадим Єрмолаєв: біографія та цікаві факти про бізнесмена

Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен із Дніпра, засновник корпорації «Алеф» та один із найвідоміших девелоперів країни. Протягом багатьох років його ім’я асоціювалося з великими будівельними проєктами, комерційною нерухомістю, виробництвом алкогольної продукції та інвестиціями. Він регулярно входив до рейтингів найбагатших українців, а його бізнес-структури працювали у різних галузях економіки. Водночас останніми роками Єрмолаєв опинився в центрі суспільної уваги через санкції РНБО, зміну громадянства та низку журналістських розслідувань. У червні 2026 року його ім’я знову стало одним із найбільш обговорюваних після вибуху в житловому будинку в Монако, де бізнесмен отримав тяжкі поранення.

Біографія

Вадим Володимирович Єрмолаєв народився 13 травня 1968 року у Дніпропетровську (нині — Дніпро). Після закінчення середньої школи навчався у Дніпропетровському технікумі технологій та економіки, а згодом проходив строкову службу в армії.

Перші підприємницькі проєкти Єрмолаєв реалізував у 1990-х роках. У 1998 році він заснував торгово-виробничу корпорацію «Алеф», яка з часом перетворилася на одну з найбільших бізнес-груп Дніпра. До сфери її діяльності входили девелопмент, виробництво алкогольної продукції, аграрний бізнес, комерційна нерухомість та інвестиційні проєкти.

Одним із найвідоміших напрямів діяльності бізнесмена стало будівництво великих об’єктів у Дніпрі. Група «Алеф» реалізувала або брала участь у розвитку низки офісних центрів, торговельної нерухомості та житлових комплексів. Зокрема, компанія працювала над проєктом багатофункціонального комплексу «Брама», який після завершення має стати одним із найвищих житлових комплексів України.

У різні роки фінансові видання включали Єрмолаєва до рейтингів найбагатших українських підприємців. За оцінкою українського Forbes за 2020 рік, його статки оцінювалися приблизно у 220 млн доларів США.

У 2017 році бізнесмен отримав громадянство Кіпру, а згодом припинив українське громадянство. У грудні 2023 року Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування до Вадима Єрмолаєва персональних санкцій строком на десять років. Серед підстав, які публічно озвучувалися державними органами, були матеріали щодо діяльності пов’язаних із ним компаній на тимчасово окупованій території Криму. Сам бізнесмен неодноразово заявляв про незгоду з такими рішеннями.

Цікаві факти

Вадима Єрмолаєва часто називали одним із бізнесменів, які найбільше вплинули на сучасний архітектурний вигляд Дніпра. Значна частина сучасної комерційної нерухомості міста реалізовувалася за участю компаній групи «Алеф».

У 2022 році ім’я підприємця згадувалося серед фігурантів журналістського проєкту «Батальйон Монако», присвяченого перебуванню українських бізнесменів і політиків на Лазурному узбережжі після початку повномасштабної війни.

У червні 2026 року Єрмолаєв отримав тяжкі поранення під час вибуху в житловому будинку в Монако. За інформацією місцевої влади, разом із ним постраждали члени його родини, а слідство розглядає різні версії причин інциденту. На момент публікації офіційних висновків розслідування не оприлюднено.

Інформація про особисте життя бізнесмена у відкритих офіційних джерелах є обмеженою. Єрмолаєв традиційно не давав великої кількості публічних інтерв’ю та рідко коментував сімейні питання.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Вадиму Єрмолаєву?
Вадим Єрмолаєв народився 13 травня 1968 року в Дніпрі. Вік змінюється залежно від поточної дати. Дата народження підтверджується біографічними джерелами.

Чим відомий Вадим Єрмолаєв?
Найбільшу популярність він здобув як засновник корпорації «Алеф» та один із найбільших забудовників Дніпра. Його бізнес охоплював девелопмент, комерційну нерухомість, виробництво та інвестиції.

Чому щодо нього були запроваджені санкції?
У грудні 2023 року РНБО України застосувала до бізнесмена персональні санкції. За офіційними повідомленнями української влади, підставою стали матеріали щодо діяльності пов’язаних із ним компаній на тимчасово окупованій території Криму. Сам Єрмолаєв із такими звинуваченнями не погоджувався.

Яке громадянство має Вадим Єрмолаєв?
У відкритих джерелах зазначається, що бізнесмен отримав громадянство Кіпру після припинення українського громадянства. Цей факт неодноразово згадувався у публічних матеріалах та офіційних повідомленнях.

Що сталося з Вадимом Єрмолаєвим у 2026 році?
29 червня 2026 року бізнесмен постраждав під час вибуху в житловому будинку в Монако. Разом із ним були поранені члени його родини. Правоохоронні органи князівства продовжують розслідування обставин інциденту.

Алеф, Батальйон Монако, бізнесмен, Вадим Єрмолаєв, Вадим Єрмолаєв біографія, Вадим Єрмолаєв вік, Вадим Єрмолаєв дружина, Володимир Зеленський, девелопер, Дніпро, забудовник, Кіпр, Монако, РНБО, санкції
Останні новини
Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків

Китайський гороскоп на липень 2026 року для всіх знаків
Липень 2026 року стане періодом, коли практичність і вміння швидко читать далее
30-06, 14:31
Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків зодіаку
Липень 2026 року стане місяцем, коли багато рішень матимуть довгострокові читать далее
30-06, 14:25
Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА

Польща заявила про блокування вступу України до ЄС через ОУН та УПА
Міністр національної оборони Польщі Владислав Камиш заявив, що Варшава може читать далее
30-06, 09:33
Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ

Ердоган заявив про зусилля Туреччини для відновлення переговорів України з РФ
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з читать далее
30-06, 09:22
Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена

Юрій Ткач: біографія та цікаві факти про українського актора і шоумена
Юрій Ткач — український актор, гуморист, телеведучий та учасник популярних читать далее
30-06, 09:19
Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача

Вікторія Ткач: біографія та цікаві факти про дружину шоумена Юрія Ткача
Вікторія Ткач — українська блогерка, інфлюенсерка та дружина актора й читать далее
30-06, 09:16
Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата

Сергій Кузьміних: біографія та цікаві факти про народного депутата
Сергій Кузьміних — український політик, військовий волонтер та чинний народний читать далее
30-06, 09:14
Нові правила військового обліку для роботодавців: що змінилося з 27 червня 2026 року

Нові правила військового обліку для роботодавців: що змінилося з 27 червня 2026 року
Із 27 червня 2026 року в Україні набрали чинності зміни читать далее
30-06, 09:02
Німеччина програла Парагваю в серії пенальті та вилетіла з ЧС-2026

Німеччина програла Парагваю в серії пенальті та вилетіла з ЧС-2026
Збірна Німеччини завершила виступ на чемпіонаті світу-2026, поступившись Парагваю в читать далее
30-06, 08:58
Вадим Єрмолаєв: біографія та цікаві факти про бізнесмена

Вадим Єрмолаєв: біографія та цікаві факти про бізнесмена
Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен із Дніпра, засновник корпорації «Алеф» читать далее
30-06, 08:56
Марокко в серії пенальті вибило Нідерланди з ЧС-2026

Марокко в серії пенальті вибило Нідерланди з ЧС-2026
Збірна Марокко вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, перемігши Нідерланди читать далее
30-06, 08:53
Бразилія вирвала перемогу у Японії та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Бразилія вирвала перемогу у Японії та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Бразилії 29 червня здобула вольову перемогу над Японією з читать далее
30-06, 08:20
У Монако стався вибух: важко поранено бізнесмена Вадима Єрмолаєва

У Монако стався вибух: важко поранено бізнесмена Вадима Єрмолаєва
Увечері 29 червня в Монако стався потужний вибух у житловому читать далее
30-06, 08:17
На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів

На узбережжі Чорного моря за місяць знайшли 56 загиблих дельфінів
У червні 2026 року на узбережжі Чорного моря в межах читать далее
29-06, 19:25
Ощадбанк із серпня підвищить комісію за неактивні рахунки до 150 грн

Ощадбанк із серпня підвищить комісію за неактивні рахунки до 150 грн
Державний Ощадбанк із 1 серпня 2026 року змінює тарифи для читать далее
29-06, 19:21
Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 30 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
30 червня 2026 року православна церква вшановує Собор святих дванадцяти читать далее
29-06, 17:03
Співзасновник Fire Point закликав повернути Конституцію 1996 року

Співзасновник Fire Point закликав повернути Конституцію 1996 року
Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман заявив про необхідність повернення читать далее
29-06, 15:51
На якій відстані від паркану можна садити дерева у 2026 році

На якій відстані від паркану можна садити дерева у 2026 році
Власники приватних будинків і земельних ділянок в Україні не можуть читать далее
29-06, 15:28
Полуничний Місяць 2026: коли українці побачать рідкісне мікроповня

Полуничний Місяць 2026: коли українці побачать рідкісне мікроповня
У ніч проти 30 червня 2026 року жителі України та читать далее
29-06, 14:35
Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку

Таїсія Онофрійчук: біографія та цікаві факти про українську гімнастку
Таїсія Онофрійчук — українська художня гімнастка, яка за кілька років читать далее
29-06, 14:33
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026