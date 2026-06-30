Вадим Єрмолаєв — український бізнесмен із Дніпра, засновник корпорації «Алеф» та один із найвідоміших девелоперів країни. Протягом багатьох років його ім’я асоціювалося з великими будівельними проєктами, комерційною нерухомістю, виробництвом алкогольної продукції та інвестиціями. Він регулярно входив до рейтингів найбагатших українців, а його бізнес-структури працювали у різних галузях економіки. Водночас останніми роками Єрмолаєв опинився в центрі суспільної уваги через санкції РНБО, зміну громадянства та низку журналістських розслідувань. У червні 2026 року його ім’я знову стало одним із найбільш обговорюваних після вибуху в житловому будинку в Монако, де бізнесмен отримав тяжкі поранення.

Біографія

Вадим Володимирович Єрмолаєв народився 13 травня 1968 року у Дніпропетровську (нині — Дніпро). Після закінчення середньої школи навчався у Дніпропетровському технікумі технологій та економіки, а згодом проходив строкову службу в армії.

Перші підприємницькі проєкти Єрмолаєв реалізував у 1990-х роках. У 1998 році він заснував торгово-виробничу корпорацію «Алеф», яка з часом перетворилася на одну з найбільших бізнес-груп Дніпра. До сфери її діяльності входили девелопмент, виробництво алкогольної продукції, аграрний бізнес, комерційна нерухомість та інвестиційні проєкти.

Одним із найвідоміших напрямів діяльності бізнесмена стало будівництво великих об’єктів у Дніпрі. Група «Алеф» реалізувала або брала участь у розвитку низки офісних центрів, торговельної нерухомості та житлових комплексів. Зокрема, компанія працювала над проєктом багатофункціонального комплексу «Брама», який після завершення має стати одним із найвищих житлових комплексів України.

У різні роки фінансові видання включали Єрмолаєва до рейтингів найбагатших українських підприємців. За оцінкою українського Forbes за 2020 рік, його статки оцінювалися приблизно у 220 млн доларів США.

У 2017 році бізнесмен отримав громадянство Кіпру, а згодом припинив українське громадянство. У грудні 2023 року Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування до Вадима Єрмолаєва персональних санкцій строком на десять років. Серед підстав, які публічно озвучувалися державними органами, були матеріали щодо діяльності пов’язаних із ним компаній на тимчасово окупованій території Криму. Сам бізнесмен неодноразово заявляв про незгоду з такими рішеннями.

Цікаві факти

Вадима Єрмолаєва часто називали одним із бізнесменів, які найбільше вплинули на сучасний архітектурний вигляд Дніпра. Значна частина сучасної комерційної нерухомості міста реалізовувалася за участю компаній групи «Алеф».

У 2022 році ім’я підприємця згадувалося серед фігурантів журналістського проєкту «Батальйон Монако», присвяченого перебуванню українських бізнесменів і політиків на Лазурному узбережжі після початку повномасштабної війни.

У червні 2026 року Єрмолаєв отримав тяжкі поранення під час вибуху в житловому будинку в Монако. За інформацією місцевої влади, разом із ним постраждали члени його родини, а слідство розглядає різні версії причин інциденту. На момент публікації офіційних висновків розслідування не оприлюднено.

Інформація про особисте життя бізнесмена у відкритих офіційних джерелах є обмеженою. Єрмолаєв традиційно не давав великої кількості публічних інтерв’ю та рідко коментував сімейні питання.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Вадиму Єрмолаєву?

Вадим Єрмолаєв народився 13 травня 1968 року в Дніпрі. Вік змінюється залежно від поточної дати. Дата народження підтверджується біографічними джерелами.

Чим відомий Вадим Єрмолаєв?

Найбільшу популярність він здобув як засновник корпорації «Алеф» та один із найбільших забудовників Дніпра. Його бізнес охоплював девелопмент, комерційну нерухомість, виробництво та інвестиції.

Чому щодо нього були запроваджені санкції?

У грудні 2023 року РНБО України застосувала до бізнесмена персональні санкції. За офіційними повідомленнями української влади, підставою стали матеріали щодо діяльності пов’язаних із ним компаній на тимчасово окупованій території Криму. Сам Єрмолаєв із такими звинуваченнями не погоджувався.

Яке громадянство має Вадим Єрмолаєв?

У відкритих джерелах зазначається, що бізнесмен отримав громадянство Кіпру після припинення українського громадянства. Цей факт неодноразово згадувався у публічних матеріалах та офіційних повідомленнях.

Що сталося з Вадимом Єрмолаєвим у 2026 році?

29 червня 2026 року бізнесмен постраждав під час вибуху в житловому будинку в Монако. Разом із ним були поранені члени його родини. Правоохоронні органи князівства продовжують розслідування обставин інциденту.