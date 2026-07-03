Вадим Яценко: біографія та цікаві факти про заслуженого артиста України

Вадим Яценко — український диригент, хормейстер, співак і доктор мистецтва, який належить до нового покоління керівників академічних музичних колективів. Широку популярність він здобув як художній керівник Львівського муніципального хору «Гомін», який за кілька років став одним із найвідоміших хорових проєктів України. У 2025 році Яценку було присвоєно почесне звання «Заслужений артист України», а влітку 2026 року він очолив Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. Його професійна діяльність пов’язана з розвитком сучасного українського хорового мистецтва, популяризацією академічної музики та переосмисленням традиційного репертуару. За останні роки ім’я Вадима Яценка дедалі частіше з’являється серед найвідоміших українських диригентів.

Біографія

Вадим Русланович Яценко народився 19 квітня 1994 року в селі Потік Київської області. З дитинства займався музикою, хоча його родина не була професійно пов’язана з музичним мистецтвом. Сам диригент неодноразово розповідав, що вперше почав співати у місцевому хорі, де виступали його мама та бабуся.

Музичну освіту здобув у Київському державному музичному ліцеї імені Миколи Лисенка, після чого вступив до Національної музичної академії України імені Петра Чайковського. Після завершення навчання продовжив наукову діяльність в аспірантурі, захистив дисертацію, присвячену творчості композитора Валентина Сильвестрова, та отримав ступінь доктора мистецтва за спеціальністю «Хорове диригування».

Професійну кар’єру розпочав як артист камерного хору «Київ». Згодом працював із кількома українськими хоровими колективами, керував вокальним ансамблем Esthetic Voice та був диригентом камерного хору Intermezzo. У 2016 році став лауреатом ІІ премії Всеукраїнського конкурсу хорових диригентів.

Із 2018 року Вадим Яценко працював у Львівській національній опері імені Соломії Крушельницької. Спочатку обіймав посаду хормейстера, а згодом став головним хормейстером театру. У серпні 2023 року очолив Львівський муніципальний хор «Гомін», який під його керівництвом отримав широку популярність завдяки новому підходу до концертних програм, сучасній подачі української музики та активній гастрольній діяльності.

У червні 2026 року Міністерство культури України призначило Вадима Яценка генеральним директором — художнім керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. На новій посаді він заявив, що планує розширювати міжнародну діяльність колективу, працювати над великими концертними проєктами та розвивати сучасний репертуар.

Цікаві факти

Попри молодий вік, Вадим Яценко став одним із найвідоміших українських хорових диригентів. Його діяльність часто називають прикладом оновлення академічної музики без відмови від українських традицій.

Під керівництвом Яценка хор «Гомін» здобув значне зростання популярності. Концерти колективу регулярно проходили з аншлагами, а окремі відеозаписи виступів набирали сотні тисяч переглядів у соціальних мережах.

У професійному середовищі диригента відзначають за прагнення поєднувати академічний репертуар із сучасними музичними рішеннями. Сам Яценко неодноразово наголошував, що українська хорова музика може бути цікавою не лише вузькому колу слухачів, а й широкій аудиторії.

Після призначення керівником хору імені Верьовки він публічно говорив про необхідність змін у роботі колективу та модернізації творчих процесів. Також диригент розповідав про непростий період адаптації та перші організаційні труднощі після вступу на нову посаду.

Інформація про сімейний стан, дружину чи дітей Вадима Яценка у відкритих офіційних джерелах відсутня. Сам музикант практично не коментує особисте життя, зосереджуючи публічну увагу на професійній діяльності.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Вадиму Яценку?

Вадим Яценко народився 19 квітня 1994 року. У 2026 році йому виповнилося 32 роки. Незважаючи на відносно молодий вік, він уже очолював один із найуспішніших муніципальних хорів України та став керівником Національного хору імені Верьовки.

Де навчався Вадим Яценко?

Майбутній диригент закінчив Київський державний музичний ліцей імені Миколи Лисенка. Після цього здобув освіту у Національній музичній академії України імені Петра Чайковського, а також захистив докторську дисертацію з хорового диригування.

Чому Вадим Яценко став відомим?

Найбільшу популярність він отримав завдяки роботі з Львівським муніципальним хором «Гомін». Саме під його керівництвом колектив значно розширив аудиторію, активно гастролював та став одним із найвідоміших українських хорових ансамблів.

Яку посаду обіймає Вадим Яценко?

Із червня 2026 року він є генеральним директором — художнім керівником Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Також продовжує працювати над розвитком української хорової культури та сучасних мистецьких проєктів.

Чи відоме особисте життя Вадима Яценка?

У відкритих офіційних джерелах майже немає інформації про його родину або особисті стосунки. Сам диригент не робить приватне життя предметом публічних інтерв’ю та зосереджується на творчості й професійній діяльності.